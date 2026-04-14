Військовий збір після війни: Зеленський підписав закон

Денис Молотов
Військовий збір після війни: Зеленський підписав закон
Фото ілюстративне: шостий президент України В.О.Зеленський

Шостий президент України В.О. Зеленський підписав закон, який передбачає продовження військового збору й після завершення війни та припинення дії воєнного стану, ще на три роки.

Інформація про це оприлюднена в картці відповідного документа на сайті Верховної Ради України у вівторок, 14 квітня. Згідно з нею, підписаний закон уже повернули до парламенту.

Йдеться про зміни до Податкового кодексу України. Зокрема, до пункту 16-1 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення», які визначають порядок справляння військового збору.

Документом передбачено, що чинні правила оподаткування збережуться протягом трьох років після року, в якому буде припинено або скасовано воєнний стан.

☝️ Рішення ухвалене на виконання домовленостей між Україною та Міжнародним валютним фондом (МВФ), зафіксованих у меморандумі про економічну та фінансову політику від 13 лютого 2026 року.

Відповідно до закону, надходження від збору й надалі спрямовуватимуться до спеціального фонду державного бюджету. Вони використовуватимуться для фінансування потреб Збройних сил України.

📊 Передбачено, що протягом трьох років, наступних за роком, в якому припинено або скасовано воєнний стан, діятимуть поточні ставки військового збору:

  • для фізичних осіб — 5%;
  • для військовослужбовців і працівників сектору безпеки та оборони — 1,5% із грошового забезпечення (за винятком доходів, звільнених від оподаткування військовим збором);
  • для фізичних осіб – підприємців (ФОП) 1-ї, 2-ї та 4-ї груп — 10% від мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року;
  • для платників єдиного податку 3-ї групи (фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб, крім е-резидентів) – 1% від доходу.

Нагадаємо, законопроєкт №15110 про продовження дії військового збору на три роки після завершення війни був ухвалений парламентом 7 квітня. Його підтримали 257 народних депутатів.

📈 За оцінками Міністерства фінансів, продовження дії військового збору після війни у нинішніх розмірах забезпечить надходження до державного бюджету на рівні близько 140 млрд гривень щороку.

