Трамп спростував чутки про свою смерть

Денис Молотов
Денис Молотов
Президент США Дональд Трамп спростував чутки про свою смерть, здивувавши прихильників енергійною активністю у соцмережі Truth Social. Особливо вразив шанувальників його оптимістичний пост: «Ніколи в житті не почувався краще».

Зникнення Трампа з публічної арени на кілька днів спричинило хвилю спекуляцій. Це було посилено фотографіями, де на руках президента США помітні синці та набряки. Це породило припущення про серйозні проблеми зі здоров’ям, а невдалі жарти під хештегом #ТрампМертвий набули популярності після випадкового посту віцепрезидента Джей Ді Венса у соцмережі X (колишній Twitter).

Щоб розвіяти чутки, Трамп опублікував коротке, але яскраве повідомлення, яке не лише спростувало будь-які домисли про його стан, а й нагадало прихильникам про його присутність у медіапросторі. Після кількаденного мовчання президент повернувся до активної діяльності в мережі, опублікувавши понад 40 дописів.

У цих постах Трамп критикував демократів, обговорював виборче законодавство, висловлював пошану ветеранам, а також згадав легендарного Халка Хогана. Додатково він опублікував серію згенерованих зображень, на яких постає у фантастичних ролях. Ця активність стала не лише відповіддю на чутки, а й підтвердженням його бадьорості та активної участі у політичному та соціальному житті.

Варто зазначити, що останнім часом відносини Трампа з деякими світовими лідерами погіршилися. Зокрема, прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді відмовився підтримати амбіції Трампа щодо Нобелівської премії миру. Крім того, президент Португалії Марсело Ребелу де Соуза висловив думку, що нинішні дії глави Білого дому дають підстави вважати його «російським агентом» через пріоритет, який він нібито надає інтересам москви у війні проти України.

Дональд Трамп не лише розвіяв чутки про свою смерть, а й підтвердив активну присутність у політичному дискурсі та соцмережах. Його дописи стали сигналом прихильникам і опонентам, що президент США залишається енергійним та готовим до публічних виступів і політичних дій.

