Балістичний удар по Кривому Рогу: є постраждалі та руйнування

Вибух у Кривому Розі Дніпропетровської області пролунав увечері 3 грудня. Окупанти атакували місто балістичною ракетою. Про це у своєму Telegram повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

За словами чиновника, у вечірній час 3 грудня в Кривому Розі зафіксовано пряме влучання балістичної ракети, попередньо класу «Іскандер-М», у будівлю адміністративного призначення. Унаслідок удару вибухова хвиля зачепила декілька багатоквартирних будинків, розташованих неподалік епіцентру події.

Вілкул уточнив, що пожежу, яка виникла після удару, оперативно ліквідували, і на цей момент загрози подальшого поширення вогню немає.

У Нікопольському районі через обстріли постраждали троє людей, серед яких дівчинка. Надзвичайники надали першу допомогу дитині, а також жінці та чоловікові, після чого їх передали медикам для подальшої госпіталізації. Там також пошкоджено два навчальні заклади, дві автозаправні станції та приватні домоволодіння.

📢 «Увечері ворог здійснив ракетний удар по місту Кривий Ріг. Попередньо травмовано 4 людей, серед них — дитина. Унаслідок атаки зайнялися гаражі, пошкоджена адмінбудівля. На місці працюють рятувальники», – повідомили у ДСНС.

У Синельниківському районі зафіксовано руйнування інфраструктури та житлового будинку.

На місцях атаки працюють рятувальники, медики й представники місцевої влади, які продовжують обстежувати прилеглі території та фіксувати наслідки вибуху у Кривому Розі.

☝️ Влада закликає місцевих жителів дотримуватися правил безпеки, перебувати в укриттях під час повітряних тривог і стежити за офіційними повідомленнями.

👉 Також нагадаємо, що впродовж минулої доби було зафіксовано 201 боєзіткнення. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.