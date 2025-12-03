Середа, 3 Грудня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Балістичний удар по Кривому Рогу: є постраждалі та руйнування

Денис Молотов
Балістичний удар по Кривому Рогу: є постраждалі та руйнування

Вибух у Кривому Розі Дніпропетровської області пролунав увечері 3 грудня. Окупанти атакували місто балістичною ракетою. Про це у своєму Telegram повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

За словами чиновника, у вечірній час 3 грудня в Кривому Розі зафіксовано пряме влучання балістичної ракети, попередньо класу «Іскандер-М», у будівлю адміністративного призначення. Унаслідок удару вибухова хвиля зачепила декілька багатоквартирних будинків, розташованих неподалік епіцентру події.

Вілкул уточнив, що пожежу, яка виникла після удару, оперативно ліквідували, і на цей момент загрози подальшого поширення вогню немає.

У Нікопольському районі через обстріли постраждали троє людей, серед яких дівчинка. Надзвичайники надали першу допомогу дитині, а також жінці та чоловікові, після чого їх передали медикам для подальшої госпіталізації. Там також пошкоджено два навчальні заклади, дві автозаправні станції та приватні домоволодіння.

📢 «Увечері ворог здійснив ракетний удар по місту Кривий Ріг. Попередньо травмовано 4 людей, серед них — дитина. Унаслідок атаки зайнялися гаражі, пошкоджена адмінбудівля. На місці працюють рятувальники», – повідомили у ДСНС.

У Синельниківському районі зафіксовано руйнування інфраструктури та житлового будинку.

На місцях атаки працюють рятувальники, медики й представники місцевої влади, які продовжують обстежувати прилеглі території та фіксувати наслідки вибуху у Кривому Розі.

☝️ Влада закликає місцевих жителів дотримуватися правил безпеки, перебувати в укриттях під час повітряних тривог і стежити за офіційними повідомленнями.

👉 Також нагадаємо, що впродовж минулої доби було зафіксовано 201 боєзіткнення. Про це повідомляє  Генеральний штаб ЗСУ.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Консенсусу щодо вступу України в НАТО наразі немає – Рютте

ВАЖЛИВО

155 бойових зіткнень з початку доби: де ворог дошкуляв ЗСУ найбільше в останній день осені

ПОДІЇ

Про нові правила перетину кордону ЄС пояснили в ДПСУ

КОРДОН

Ситуація у Покровську: окупанти продовжують зазнавати втрати, застрягши у міських боях – 7-й корпус ДШВ

ПОДІЇ

Віткофф прибуде до москви на перемовини з путіним

ВАЖЛИВО

Хто стоїть за зливом розмови Віткоффа? — ЗМІ шукають відповідь

ВАЖЛИВО

Урсула фон дер Ляєн: Україна не може бути розділена силою

ВАЖЛИВО

Орбан на росії пропонує Угорщину путіну для переговорів

ВАЖЛИВО

пєсков: москва «готова до мирних переговорів»

ВАЖЛИВО

Проводяться обшуки у керівника ОП Андрія Єрмака – НАБУ

ВАЖЛИВО

П’яний єнот в алкомаркеті США влаштував погром та заснув

СУСПІЛЬСТВО

Це вже не сліпий “камікадзе”, а платформа, яку можна підвести до цілі в реальному часі: експерт про модернізацію “шахедів”

ПОДІЇ

Зеленський провів розмову з європейськими партнерами щодо війни

ПОЛІТИКА

Від Орбана, якого торкався путін, відмовився президент Польщі

ПОЛІТИКА

На фронті 247 боїв, найбільше – на Покровському та Костянтинівському напрямках: карта

ПОДІЇ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ