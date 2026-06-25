На Кінбурнській косі піднято український прапор: що відомо

У Збройних силах України офіційно заявили про встановлення державного прапора України на території Кінбурнської коси, що у Миколаївській області. Як повідомили в регіональному управлінні Сил територіальної оборони «Південь», українські військові внаслідок «потужного вогневого ураження змусили окупантів відступити із займаних позицій».

У відомстві стверджують, що на цей час відбувається евакуація вцілілого особового складу військ рф, а загарбники масово залишають свої колишні рубежі оборони.

Наразі незалежне підтвердження цієї інформації відсутнє, а російська сторона жодним чином не коментувала подібні заяви щодо втрати позицій на цьому стратегічному напрямку.

Офіційне уточнення від ВМС

Ситуація залишається динамічною. Речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук у коментарі «Суспільному» наголосив, що на даний час Кінбурнська коса все ще залишається зоною активних бойових дій .

📢 «Ми з вами зараз спостерігаємо процес знищення російської логістики. Це процес послідовний, не перший рік, навіть не місяць він триває. Але станом на зараз Кінбурнська коса – це зона бойових дій», – підкреслив речник ВМС.

Передісторія та стратегічне значення плацдарму

Раніше аналітики Інституту вивчення війни зазначали, що російське військове командування, ймовірно, почало виводити підрозділи з Кінбурнської коси. Причиною стала успішна кампанія українських ударів середньої дальності по російських лініях постачання. Це зробило подальшу оборону в цьому районі для ворога дедалі нестійкішою та ризикованішою.

Варто нагадати, що речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин раніше пояснював важливість цієї території. Війська рф протягом тривалого часу використовували Кінбурнський півострів як плацдарм, з якого велися постійні обстріли населених пунктів на протилежному березі Дніпро-Бузького лиману. Від цих системних атак неодноразово потерпали місто Очаків та сусідні прибережні населені пункти. Звільнення або вогневий контроль над цією територією є критично важливим для безпеки регіону.