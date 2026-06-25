ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВЛАДА
ВЛАДА

На Кінбурнській косі піднято український прапор: що відомо

Денис Молотов
Денис Молотов
На Кінбурнській косі піднято український прапор: що відомо
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

У Збройних силах України офіційно заявили про встановлення державного прапора України на території Кінбурнської коси, що у Миколаївській області. Як повідомили в регіональному управлінні Сил територіальної оборони «Південь», українські військові внаслідок «потужного вогневого ураження змусили окупантів відступити із займаних позицій».

У відомстві стверджують, що на цей час відбувається евакуація вцілілого особового складу військ рф, а загарбники масово залишають свої колишні рубежі оборони.

Наразі незалежне підтвердження цієї інформації відсутнє, а російська сторона жодним чином не коментувала подібні заяви щодо втрати позицій на цьому стратегічному напрямку.

Офіційне уточнення від ВМС

Ситуація залишається динамічною. Речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук у коментарі «Суспільному» наголосив, що на даний час Кінбурнська коса все ще залишається зоною активних бойових дій.

📢 «Ми з вами зараз спостерігаємо процес знищення російської логістики. Це процес послідовний, не перший рік, навіть не місяць він триває. Але станом на зараз Кінбурнська коса – це зона бойових дій», – підкреслив речник ВМС.

Передісторія та стратегічне значення плацдарму

Раніше аналітики Інституту вивчення війни зазначали, що російське військове командування, ймовірно, почало виводити підрозділи з Кінбурнської коси. Причиною стала успішна кампанія українських ударів середньої дальності по російських лініях постачання. Це зробило подальшу оборону в цьому районі для ворога дедалі нестійкішою та ризикованішою.

Варто нагадати, що речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин раніше пояснював важливість цієї території. Війська рф протягом тривалого часу використовували Кінбурнський півострів як плацдарм, з якого велися постійні обстріли населених пунктів на протилежному березі Дніпро-Бузького лиману. Від цих системних атак неодноразово потерпали місто Очаків та сусідні прибережні населені пункти. Звільнення або вогневий контроль над цією територією є критично важливим для безпеки регіону.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

З Миколаївського ТЦК довелось рятувати людей – Лубінець

ВАЖЛИВО

Мелоні звинуватила Дональда Трампа у брехні

ВАЖЛИВО

Зеленський: Україна має домовленості щодо додаткових F-16, потрібно готувати пілотів

ПОДІЇ

Міністерство оборони України: закриваємо пляжний сезон у Криму

ВАЖЛИВО

Конференцію з питань відновлення України URC-2026 очолить Свириденко

ВЛАДА

Рубіжанська громада приймає документи на виплати для оздоровлення дітей ВПО

ЛУГАНЩИНА

На фронті сталось 232 бойові зіткнення за добу – рф завдала ракетного та 75 авіаударів

ПОДІЇ

Судовий вирок так званому директору кар’єру з Луганщини

КРИМІНАЛ

Україна відкриває партнерам доступ до технологій російської зброї через платформу TrophyLab

ПОДІЇ

Крістофер Каволі: росія відновить армію і залишатиметься загрозою для України та НАТО після війни

ІНТЕРВ'Ю ЕКСКЛЮЗИВ

Масовані удари: рф атакувала три райони Дніпропетровщини

ВІЙНА

План українських далекобійних санкцій виконується: Президент подякував ЗСУ за удари по росії модернізованими дронами FP

ПОДІЇ

У Лаврі тривають відновлювальні роботи після атаки рф, закрито 70% даху Успенського собору – Мінкульт

ПОДІЇ

Ракетний удар по Кривому Рогу: багато загиблих та поранених

ВАЖЛИВО

БпЛА “Оріон”, системи ППО, газорозподільча станція: стали відомі подробиці нічного удару по Криму

ПОДІЇ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип