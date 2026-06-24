Посилення фронту: 15 000 снарядів від Данії

Україна отримає від Данії додаткові 15 000 далекобійних артилерійських пострілів, частина з яких уже успішно прибула на позиції Сил оборони. Про це офіційно повідомив міністр оборони Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі у середу, 24 червня.

Глава оборонного відомства наголосив, що його команда постійно працює над тим, щоб збільшувати обсяги та якість міжнародної допомоги Україні. Ключову увагу наразі зосереджують на рішеннях, які дають найбільший результат безпосередньо на полі бою, знижуючи боєздатність ворога.

📢 «Для нас є три незмінні пріоритети: ППО, далекобійна артилерія та українські дрони. Саме на цих напрямах концентруємо зусилля й працюємо над тим, щоб кошти партнерів спрямовували максимально ефективно. Боремося за кожен долар міжнародної підтримки», — зазначив Михайло Федоров.

Ефективна переорієнтація міжнародної допомоги

Партнерство з Данією, за словами міністра, є одним із найпоказовіших прикладів такого стратегічного підходу. Українська сторона запропонувала партнерам переглянути частину вже запланованої підтримки та оперативно переорієнтувати ресурси з короткодальної артилерії на більш затребувані далекобійні рішення.

📢 «Данія оперативно відреагувала на цей запит. У результаті Сили оборони отримають додаткові 15 000 далекобійних артилерійських пострілів. Частина з них уже прибула в Україну», — підкреслив міністр.

Значення далекобійної артилерії у сучасній війні

Михайло Федоров окремо підкреслив, що далекобійні боєприпаси сьогодні є одним із ключових запитів фронту. В умовах постійного розширення дронової зони вони дають змогу ефективніше уражати ворога, руйнувати його складну логістику та знищувати командні пункти, водночас значно зменшуючи ризики для українських військових, які працюють під вогнем російських окупантів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Австралія також надасть Україні додаткові 100 мільйонів доларів військової допомоги для закупівлі критично важливого оборонного обладнання, що значно підсилить спроможності Сил оборони на різних ділянках фронту.

👉 Також повідомлялось, що припинення вогню вздовж лінії зіткнення є великим компромісом, і Україна може переглянути цю свою пропозицію щодо переговорів з росією.