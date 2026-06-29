31 дитина з Гірської громади отримала відпочинок на Івано-Франківщині

В Україні активно триває літня оздоровча кампанія для підростаючого покоління, яке потребує особливої соціальної уваги та підтримки. Наразі офіційно розпочався та успішно продовжується перший заїзд на літнє оздоровлення дітей пільгових категорій Гірської міської територіальної громади. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА.

Для 31 дитини з цієї прифронтової громади Луганщини місцева влада та партнери організували повноцінний 21-денний відпочинок у відомому позаміському закладі оздоровлення та відпочинку «Едельвейс», що розташований у мальовничому та екологічно чистому регіоні на Івано-Франківщині.

Юні мешканці громади проживають у сучасних і максимально комфортних побутових умовах. Для дітей забезпечено збалансоване п’ятиразове харчування.

Насичена дозвіллєва програма та активний туризм

Організатори та вихователі дитячого закладу підготували для відпочивальників надзвичайно цікаву та різноманітну програму, спрямовану на те, щоб ці літні канікули запам’яталися хлопцям та дівчатам надовго, відволікши їх від важких воєнних реалій.

Протягом трьох тижнів для дітей функціонують різноманітні творчі та пізнавальні гуртки. Крім того, щодня проводяться масштабні спортивно-розважальні заходи, які сприяють зміцненню здоров’я та командного духу.

Особливий акцент у програмі оздоровлення зроблено на активний зелений туризм: підлітки та малеча здійснюють регулярні походи в українські гори, прогулянки унікальними природними місцями Прикарпаття, а також відвідують пізнавальні та розвиваючі екскурсійні програми визначними пам’ятками краю.

👉 Також нагадаємо, що Лисичанська МВА продовжує підтримувати родини з дітьми, які потребують особливої уваги та соціального захисту держави.