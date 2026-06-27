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США завдали ударів по об’єктах Ірану в Ормузькій протоці

Денис Молотов
Денис Молотов
США завдали ударів по об'єктах Ірану в Ормузькій протоці
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Центральне командування США (CENTCOM) офіційно заявило, що у п’ятницю, 26 червня, військово-повітряні та морські сили завдали серії точкових ударів по іранських військових об’єктах. Ця операція стала прямою відповіддю на напад, який було вчинено напередодні проти комерційного судна, що здійснювало легітимний прохід через стратегічно важливу Ормузьку протоку. Про деталі операції командування повідомило у соціальній мережі Х (колишній Twitter).

Згідно з оприлюдненими даними, під масованою атакою американських сил опинилися іранські місця зберігання протикорабельних ракет, склади з ударними безпілотними літальними апаратами. А також берегові радіолокаційні об’єкти, які використовувалися для стеження за цивільним судноплавством.

Порушення перемир’я та підрив свободи судноплавства

Військове керівництво CENTCOM окремо наголосило, що необґрунтована та агресивна поведінка з боку іранських сил проти комерційного судноплавства є очевидним та грубим порушенням чинного режиму припинення вогню. Окрім того, небезпечні дії Ірану суттєво підривають свободу судноплавства у регіоні. Це негативно впливає на стабільність міжнародної торгівлі, оскільки значна частина світових вантажопотоків наразі протікає саме через цей міжнародний торговий коридор.

У заяві також зазначається, що збройні сили Сполучених Штатів Америки у тісній координації з міжнародними партнерами продовжують забезпечувати безпечний прохід для комерційних суден і залишаються у стані підвищеної пильності, щоб гарантувати повне дотримання підписаної угоди.

Нагадаємо

Напередодні іранські сили атакували цивільне судно в Ормузькій протоці неподалік від узбережжя Оману. Велике вантажне судно, що йшло під прапором Сінгапуру, було уражене безпосередньо в акваторії протоки «невідомим снарядом».

Одразу після цього інциденту президент США Дональд Трамп публічно виступив із жорсткою критикою на адресу офіційного Тегерана. Американський лідер звинуватив Іран у «безглуздому» та неприпустимому порушенні раніше досягнутого перемир’я, що згодом і призвело до рішучих дій військового командування США.

👉 Також стало відомо, що США відновили дію санкцій проти російських нафтових корпорацій «роснефть» та «лукойл». Це відбулось відразу після завершення періоду кількох відтермінувань.

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