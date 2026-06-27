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Іран атакував Бахрейн безпілотниками: відповідь на нічні авіаудари США

Денис Молотов
Денис Молотов
Іран атакував Бахрейн безпілотниками: відповідь на нічні авіаудари США
Ілюстративне фото з відкритих джерел / Бахрейн, 28 лютого 2026 року. REUTERS/Stringer

Іран здійснив атаку на територію Бахрейну, застосувавши ударні безпілотні літальні апарати. Цей крок, найімовірніше, став безпосередньою відповіддю офіційного Тегерана на нічні авіаудари з боку Сполучених Штатів Америки. Про це у суботу, 27 червня, повідомило міжнародне інформаційне агентство Associated Press (AP).

У Міністерстві закордонних справ Бахрейну офіційно підтвердили факт нападу, зазначивши, що повітряний простір країни перетнули «кілька іранських безпілотників».

Дипломатичне відомство рішуче засудило дії Тегерана, назвавши цей напад «грубою загрозою безпеці громадян і жителів» королівства. У МЗС підкреслили, що Бахрейн офіційно залишає за собою суверенне право на самооборону у відповідь на прояви зовнішньої агресії.

Журналісти видання AP наголошують, що Бахрейн традиційно є одним із найпослідовніших та найбезкомпромісніших критиків політичного режиму Ірану в регіоні Перської затоки. Це додатково загострює двосторонні відносини на тлі воєнної ескалації.

Тим часом інформаційна агенція Reuters зазначає, що військово-політичне керівництво Ірану поки що офіційно не підтвердило нанесення ударів безпосередньо по об’єктах на території Бахрейну. Проте представники Тегерана виступили із заявою, у якій зазначили, що в суботу іранські сили завдали серії контрударів по об’єктах, які безпосередньо пов’язані з американськими військовими підрозділами на Близькому Сході.

Нагадаємо
  • Раніше офіційні джерела в Ірані також відкрито заявляли про здійснення масштабної атаки на передові позиції та інфраструктуру армії США в межах поточної військової операції.
  • Також відомо, що Іран підписав угоду про припинення вогню, і США повністю виконали всі свої зобов’язання за цим документом. Однак, у разі подальших провокацій на насильство буде відповідь насильством.
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