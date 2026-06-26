США відновили санкції проти російських компаній «роснефть» та «лукойл»

Сполучені Штати Америки відновили дію санкцій проти російських нафтових корпорацій «роснефть» та «лукойл» після завершення періоду кількох відтермінувань. Останнє тимчасове послаблення санкційного режиму офіційно завершилося 16 червня, і американська сторона вирішила його не продовжувати. Про це заявив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк, повідомляє інформаційне агентство «Укрінформ».

📢 «Санкції США щодо “роснефти” та “лукойлу”, запроваджені у жовтні, після кількох тимчасових відтермінувань знову набрали повної чинності. Останній waiver закінчився 16 червня і більше не був продовжений», — розповів деталі уповноважений глави держави.

Передісторія обмежень та енергетичний ринок

Повернення обмежень у повну дію означає посилення економічного тиску на паливно-енергетичний комплекс держави-агресора. Нагадаємо, що Сполучені Штати у березні поточного року були змушені частково послабити санкції на російську нафту. Такий крок з боку офіційного Вашингтона пояснювався виникненням серйозних загроз для стабільності всього світового енергетичного ринку.

Зокрема, ситуація загострилася на тлі значної геополітичної напруженості через військові дії з Іраном. А також через ризики, пов’язані з блокуванням стратегічно важливої Ормузької протоки.

Проте після стабілізації процесів та завершення терміну дії спеціального винятку (waiver) у червні, США повернулися до жорсткого контролю за дотриманням нафтових санкцій без надання нових відтермінувань російським експортерам.

👉 Також нагадаємо, що Рада Європейського Союзу ухвалила рішення продовжити економічні санкції проти росії ще на один рік, встановивши новий термін їхньої дії до 31 липня 2027 року.