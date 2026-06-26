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США відновили санкції проти російських компаній «роснефть» та «лукойл»

Денис Молотов
Денис Молотов
США відновили санкції проти російських компаній «роснефть» та «лукойл»
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Сполучені Штати Америки відновили дію санкцій проти російських нафтових корпорацій «роснефть» та «лукойл» після завершення періоду кількох відтермінувань. Останнє тимчасове послаблення санкційного режиму офіційно завершилося 16 червня, і американська сторона вирішила його не продовжувати. Про це заявив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк, повідомляє інформаційне агентство «Укрінформ».

📢 «Санкції США щодо “роснефти” та “лукойлу”, запроваджені у жовтні, після кількох тимчасових відтермінувань знову набрали повної чинності. Останній waiver закінчився 16 червня і більше не був продовжений», — розповів деталі уповноважений глави держави.

Передісторія обмежень та енергетичний ринок

Повернення обмежень у повну дію означає посилення економічного тиску на паливно-енергетичний комплекс держави-агресора. Нагадаємо, що Сполучені Штати у березні поточного року були змушені частково послабити санкції на російську нафту. Такий крок з боку офіційного Вашингтона пояснювався виникненням серйозних загроз для стабільності всього світового енергетичного ринку.

Зокрема, ситуація загострилася на тлі значної геополітичної напруженості через військові дії з Іраном. А також через ризики, пов’язані з блокуванням стратегічно важливої Ормузької протоки.

Проте після стабілізації процесів та завершення терміну дії спеціального винятку (waiver) у червні, США повернулися до жорсткого контролю за дотриманням нафтових санкцій без надання нових відтермінувань російським експортерам.

👉 Також нагадаємо, що Рада Європейського Союзу ухвалила рішення продовжити економічні санкції проти росії ще на один рік, встановивши новий термін їхньої дії до 31 липня 2027 року.

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