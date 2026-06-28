Сильні землетруси в Японії та Афганістані: десятки поранених у Пакистані

Сильні землетруси сталися в Японії та Афганістані, проте наразі найбільша кількість постраждалих від підземних поштовхів зафіксована на території сусіднього Пакистану. Про це стало відомо в неділю, 28 червня, з офіційних зведень міжнародних сейсмологічних центрів та місцевих екстрених служб.

Зокрема, сьогодні на північному сході Японії о 5:21 ранку за місцевим часом зафіксували потужний землетрус, попередня магнітуда якого становила 6,1. Про це інформує міжнародне агентство Kyodo News.

За даними Метеорологічного агентства Японії, епіцентр підземних коливань знаходився в акваторії Тихого океану безпосередньо біля берегів префектури Івате, а осередок залягав на глибині близько 40 кілометрів. У деяких районах префектур Аоморі та Івате інтенсивність поштовхів досягла 5 балів за японською семиступеневою шкалою сейсмічної інтенсивності.

Як повідомили представники енергетичної компанії Tohoku Electric Power Co, на атомній електростанції «Хігашідорі» в префектурі Аоморі, а також на атомному комплексі «Онагава» в префектурі Міягі жодних відхилень від норми чи пошкоджень зафіксовано не було. Крім того, компанія Japan Nuclear Fuel Ltd. підтвердила стабільну роботу та відсутність збоїв на заводі з переробки ядерного палива в Роккашо, який розташований на тихоокеанському узбережжі префектури Аоморі.

Наслідки землетрусу в регіоні Гіндукуш

Напередодні, у суботу, сильний землетрус стався в гірському регіоні Гіндукуш в Афганістані. Проте основний удар стихії припав на інфраструктуру сусіднього Пакистану, де поранень зазнали понад 20 людей і пошкоджено десятки житлових будинків.

Інформаційна агенція Reuters із посиланням на Європейський середземноморський сейсмологічний центр (EMSC) зазначає, що землетрус магнітудою 6 стався на значній глибині — близько 100 кілометрів під землею.

У Національному органі з питань управління надзвичайними ситуаціями Афганістану повідомили, що офіційних даних про жертви чи руйнування безпосередньо на їхній території наразі не надходило. Але детальні перевірки у гірських районах тривають.

Водночас заступник комісара пакистанського району Мусахаїл Абдул Раззак Хаджак підтвердив, що в його районі через підземні поштовхи понад 20 осіб отримали поранення. А десятки будівель зазнали суттєвих руйнувань. Орган з питань управління надзвичайними ситуаціями в пакистанській провінції Белуджистан уточнив, що руйнувань та пошкоджень різного ступеня зазнали близько 125 приватних будинків.

До постраждалих населених пунктів оперативно направили рятувальні бригади. А також гуманітарну допомогу: намети, продукти харчування, мобільні сонячні панелі, теплі ковдри та речі першої потреби.

Катастрофічні наслідки сейсмічної навали у Венесуелі

Паралельно у неділю оновилися трагічні дані з Південної Америки. У Венесуелі кількість загиблих внаслідок серії потужних землетрусів зросла до 1430 осіб, а кількість поранених громадян досягла 3238.

Після двох перших руйнівних поштовхів, що сколихнули країну в середу та четвер, місцеві сейсмологи зафіксували ще щонайменше 430 афтершоків. Стихійне лихо у Венесуелі завдало колосальних збитків житловому фонду та інфраструктурі, пошкодивши майже 2 мільйони будівель. Прямі економічні збитки держави наразі попередньо оцінюються експертами у $6,7 млрд.