З Миколаївського ТЦК довелось рятувати людей – Лубінець

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини оприлюднив результати екстреної перевірки мобілізаційних процесів на Півдні країни. Секретаріат Офісу Омбудсмана зафіксував грубі протиправні дії стосовно військовозобов’язаних громадян. Офіційне повідомлення з’явилося у вівторок, 23 червня.

Омбудсман детально описав резонансну ситуацію під заголовком: «18 днів без звʼязку та зі зламаними ребрами: з Миколаївського обласного ТЦК та СП довелося рятувати людей». Захист конституційних прав громадян залишається пріоритетом під час дії правового режиму воєнного стану, тому кожен факт насильства повинен ретельно розслідуватись правоохоронними органами.

📢 «До мене звернувся брат чоловіка, якому, попередньо, під час мобілізаційних заходів за участі працівників поліції зламали ребра. Після цього рідні втратили з ним зв’язку майже на три тижні — 18 днів не знали, де він перебуває і що з ним відбувається», — зазначив у дописі Дмитро Лубінець.

Виявлення системних порушень та визволення громадян на збірному пункті

Спеціальна моніторингова група безпосередньо виїхала на місце ймовірного незаконного утримання людей для перевірки умов перебування та законності дій посадових осіб ТЦК.

📢 «Коли мої представники прибули до збірного пункту Миколаївського обласного ТЦК та СП, стало зрозуміло, що йдеться не про поодинокий випадок. Було виявлено низку фактів, які свідчать про системні порушення прав людини», — констатував керівник відомства.

Подальше перебування громадян у цих приміщеннях загрожувало їхньому здоров’ю.

📢 «За результатами перевірки вдалося звільнити шістьох чоловіків, яких не мали права утримувати. Серед них чоловік зі зламаними ребрами, в якого є законні підстави для відстрочки — він самостійно доглядає за своєю 80-річною матір’ю», — резюмував Уповноважений.

Насильство проти неповнолітніх та відкриття проваджень прокуратурою

Окремі епізоди затримання супроводжувалися відвертим перевищенням повноважень силовиками, що призвело до погіршення стану здоров’я дитини.

📢 «Серед утримуваних у ТЦК був батько дитини з інвалідністю. Далі — більше! Попередньо, під час затримання чоловіка, стався кричущий випадок — працівник поліції ймовірно вдарив його сина ногою. Хлопець залишився сам на сам на вулиці ввечері, а через пережитий стрес і цукровий діабет його стан погіршився. Миколаївська обласна прокуратура вже розпочала досудове розслідування за статтею про перевищення службових повноважень працівниками поліції. Також розглядається питання щодо внесення інших відомостей до ЄРДР», — детально повідомив Омбудсман.

«Моїм представникам також вдалося врятувати від свавілля представників ТЦК і чотирьох чоловіків, у двох з яких тяжкі захворювання, ще один має вірусний гепатит і ще в одного проблеми з коліном. Усіх цих людей було звільнено та надано можливість оформити необхідні документи для відстрочки або пройти додаткове медичне обстеження», — підкреслив правозахисник.

Звернення до ДБР та категорична вимога реформи ТЦК

Всі зібрані моніторинговою групою докази та скарги потерпілих передані до вищих слідчих інстанцій для негайного правового реагування.

📢 «За ініціативи мого представника до ДБР та прокуратури направлено повідомлення про можливі перевищення службових повноважень, незаконного позбавлення волі та залишення людини в небезпеці з боку працівників поліції та ТЦК та СП», — резюмував Лубінець.

Державна система комплектування армії має діяти виключно в межах чинного законодавства та поважати людську гідність, не створюючи внутрішньої напруги в суспільстві.

📢 «Підхід до мобілізації потребує негайних змін, а так званій “бусифікації” має бути покладено край. Мобілізація необхідна для оборони держави. Проте кожен випадок незаконних дій має отримати правову оцінку. Відповідальність повинна бути невідворотною», — підсумував уповноважений представник.

На офіційних ресурсах обласного ТЦК Миколаєва на ранок 24 серпня коментарів стосовно резонансної ситуації не надавалось.

Також нагадаємо:

Протидія катуванням, незаконному позбавленню волі та перевищенню повноважень посадовцями є одним із пріоритетних напрямів роботи Державного бюро розслідувань (ДБР). Навіть в умовах воєнного стану мобілізаційні заходи мають здійснюватися виключно в межах закону та з дотриманням прав людини. Працівники ДБР викрили в одному з районних територіальних центрів комплектування (ТЦК) та соціальної підтримки Одеської області масштабну схему незаконного примусу громадян до мобілізації.