ООН назвали кількість страчених українських військовополонених та цивільних

Армія рф продовжує систематично й грубо порушувати ключові норми міжнародного гуманітарного права щодо поводження з українськими військовополоненими. З початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року окупанти стратили 129 українських військовополонених та цивільних осіб. Про це йдеться у масштабному офіційному звіті, оприлюдненому Управлінням ООН з прав людини у понеділок, 29 червня.

Згідно з оприлюдненою доповіддю міжнародних спостерігачів, лише у період між серединою листопада 2025 року та січнем 2026 року окупанти здійснили щонайменше 16 задокументованих страт українських Захисників, безпосередньо захоплених у полон на лінії фронту.

Загалом за понад чотири роки війни в ООН офіційно підтвердили випадки насильницької загибелі 129 українських військових і цивільних громадян. Усі вони на момент смерті припинили брати участь у бойових діях (статус hors de combat), від рук російських військових.

Систематичні тортури та сексуальне насильство

Практично всі репатрійовані українські військовополонені, з якими особисто спілкувалися автори цього моніторингового звіту, надали жорсткі свідчення про систематичне застосування тортур та нелюдське поводження під час перебування у російських місцях утримання.

Серед офіційно зафіксованих методів знущань виокремлюють регулярні жорстокі побиття, цілеспрямоване використання електричного струму для катувань, умисне ненадання базової медичної допомоги та інші форми принизливого і негуманного ставлення.

Крім того, у звіті детально задокументовані непоодинокі випадки вчинення сексуального насильства над військовополоненими, незаконно затриманими цивільними особами та мешканцями тимчасово окупованих територій України.

Порушення прав людини на окупованих територіях

На українських землях, які наразі контролюються російською федерацією, міжнародна місія виявила численні та системні порушення фундаментальних прав людини. Йдеться про катування, свавільні затримання без суду, глибоке занепокоєння через повне недотримання права на справедливе судочинство. А також примусовий призов до лав армії загарбників місцевих громадян, які перебувають під міжнародним захистом.

Окремим блоком у звіті виділено культурно-освітній тиск на дітей з боку держави-агресора. Зафіксовані масові спроби повного витіснення української навчальної програми із закладової системи та нав’язування дітям обов’язкових занять із так званого «військово-патріотичного виховання» за російськими стандартами.

У підсумковій частині документа надано чіткі рекомендації для росії, України та всієї міжнародної спільноти. Їхня головна мета — суттєво посилити захист цивільного населення, забезпечити невідворотне притягнення всіх винних у воєнних злочинах до юридичної відповідальності, всебічно підтримати постраждалих. А також сприяти якнайшвидшому відновленню зруйнованої критичної інфраструктури та наданню базових послуг.

Колосальна доказова база розслідування

Оприлюднений документ ґрунтується на всебічному, глибокому та об’єктивному аналізі даних. За час підготовки фахівці провели 1926 детальних інтерв’ю безпосередньо з жертвами та свідками злочинів. Також було здійснено 180 виїздів на місця скоєння правопорушень, 48 відвідин офіційних закладів позбавлення волі, 78 візитів до лікарень, моніторинг 33 судових процесів. А також проведено ретельний технічний аналіз супутникових знімків та верифікацію відкритих джерел інформації (OSINT).

👉 Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ООН внесла російські силові та військові структури до так званого «чорного списку». Це сталось саме за масове сексуальне насильство, вчинене під час ведення агресивної війни проти України.