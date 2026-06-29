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У Польщі зафіксували рекордну спеку

Денис Молотов
Денис Молотов
У Польщі зафіксували рекордну спеку
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Екстремальна хвиля літньої спеки, яка охопила Центральну та Західну Європу, призвела до оновлення абсолютних температурних рекордів. У неділю, 28 червня, стовпчики термометрів у польському прикордонному місті Слубіце, що розташоване в Любуському воєводстві на кордоні з Німеччиною, піднялися до позначки 40,5°C. Наразі це найбільший показник за весь час проведення офіційних метеоспостережень у країні. Про це повідомили в Інституті метеорології та водного господарства Польщі, передає інформаційний канал TVN24.

У польському метеорологічному відомстві зазначають, що цей результат наразі є попереднім і потребує додаткового технічного підтвердження фахівцями. Проте масштаби аномалії очевидні: до цього дня найвищою температурою в Польщі вважалася позначка 40,2°C, яку зафіксували ще в липні 1921 року в Опольському регіоні.

Варто додати, що місто Слубіце вже ставало рекордним місцем у післявоєнний період — у 1994 році там зареєстрували 39,5°C. Окрім того, другою найвищою температурою неділі став показник 40,3°C, який синоптики встановили в Торуні.

Температурні аномалії у сусідній Німеччині

Екстремальна синоптична ситуація вразила не лише Польщу. Сусідня Німеччина також знову оновила свій абсолютний температурний рекорд. У неділю німецькі вимірювальні станції зафіксували неймовірні 41,7°C, причому історичний максимум у країні оновлюється вже третій день поспіль. Нагадаємо, що дещо раніше офіційно повідомлялося про максимальну температуру на рівні 41,5°C, проте розпечене повітря продовжило прогріватися.

Трагічні наслідки європейської спеки

В інших державах європейського континенту, особливо на території Франції, також триває надзвичайно складна та загрозлива ситуація через тривалу аномальну спеку. Високі температури чинять колосальне навантаження на організм людей, що вже призвело до тяжких наслідків.

Французьке національне агентство громадського здоров’я оприлюднило тривожні дані, згідно з якими під час періоду поточних рекордних температур у країні було зафіксовано суттєве зростання смертності. За офіційною інформацією відомства, внаслідок теплового удару та загострення хронічних хвороб у Франції сталося приблизно на 1000 смертей більше, ніж зазвичай за аналогічний часовий проміжок. Влада країн продовжує закликати громадян ховатися від прямого сонця та дотримуватися правил безпеки.

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