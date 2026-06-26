Єврокомісія пропонує позбавити захисту чоловіків призовного віку з України

Європейська комісія офіційно запропонувала продовжити ще на один рік — до 4 березня 2028 року — дію механізму тимчасового захисту для біженців з України. Проте це рішення супроводжується важливою зміною: з переліку осіб, які можуть розраховувати на притулок у майбутньому, планують виключити чоловіків призовного віку. Про це повідомив єврокомісар з питань міграції Магнус Бруннер на брифінгу у Брюсселі, передає “Європейська правда” в п’ятницю, 26 червня.

📢 «Ми сьогодні представляємо пропозицію щодо продовження тимчасового захисту ще на один рік… до 4 березня 2028 року», — заявив єврокомісар.

Обмеження для військовозобов’язаних

За словами Магнуса Бруннера, пропозиція Єврокомісії була сформована з урахуванням того, що «оборонні потреби України еволюціонують», як і її запити на відновлення держави. Ключовим нововведенням є те, що тимчасовий захист більше не повинен надаватися новоприбулим особам, яким заборонено виїжджати з України через їхні військові зобов’язання згідно з українським законодавством.

📢 «Це те, про що Україна нас просила, і це те, що ми робимо», — пояснив Бруннер, додавши, що це питання пройшло широке обговорення як з українськими партнерами, так і з представниками держав-членів Європейського Союзу.

Водночас єврокомісар наголосив, що таке рішення має на меті захистити сім’ї, які вже тривалий час мешкають у Європі, інтегрувалися в приймаючі суспільства, працевлаштувалися, вивчають мову або навчаються, роблячи внесок в економіку ЄС.

Процедура затвердження

Тепер пропозицію Єврокомісії має розглянути та остаточно затвердити Рада Європейського Союзу. Очікується, що рішення щодо майбутнього статусу українських біженців буде ухвалено в липні, або, у разі виникнення дискусій, у вересні поточного року.

ℹ️ Нагадаємо, що Директива про тимчасовий захист, введена в дію у березні 2022 року, спочатку задумувалася як короткостроковий захід, але її дію неодноразово продовжували. Наразі вона чинна до 4 березня 2027 року.

Питання щодо обмеження захисту для українських чоловіків призовного віку обговорювалося країнами Євросоюзу протягом останнього часу. Зокрема, 1 червня стало відомо, що міністри внутрішніх справ країн ЄС готують рішення, яке стосуватиметься саме нових заявників. Раніше голова Державної міграційної служби Наталія Науменко також заявляла про намір Євросоюзу сприяти поверненню додому громадян України, які виїхали незаконно, що в перспективі може призвести до депортаційних процесів.

👉 Також раніше стало відомо, що Рада ЄС ухвалила рішення продовжити економічні санкції проти росії ще на один рік. Встановлено новий термін їхньої дії до 31 липня 2027 року.