Війська рф атакували АЗС у Херсоні, є поранені

російські війська атакували дроном автозаправну станцію (АЗС) на околиці Херсона, внаслідок чого троє працівників зазнали поранень. Про це офіційно повідомила пресслужба обласної військової адміністрації (ОВА) у середу, 24 червня.

Ворог продовжує застосовувати тактику ударів по об’єктах критичної та цивільної інфраструктури, що знаходяться у безпосередній близькості до лінії бойового зіткнення. Кожне таке влучання несе пряму загрозу життю мирних громадян.

Через атаку російського ударного безпілотника АЗС зазнала суттєвих руйнувань, також значних пошкоджень зазнали цивільні автомобілі, які перебували поруч на території станції.

Наслідки атаки та стан потерпілих

Поранення отримали троє працівників станції — чоловіки віком 30, 46 та 47 років. Всім потерпілим було надано необхідну медичну допомогу на місці події.

Крім того, після влучання дрона виникла пожежа. Її було оперативно локалізовано та ліквідовано силами підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

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Нагадаємо, що на Херсонщині російська агресія щодня призводить до жертв серед цивільного населення. Раніше внаслідок чергової російської атаки загинули двоє фахівців із розмінування гуманітарної організації Norwegian People’s Aid, ще четверо осіб отримали поранення різного ступеня важкості.

👉 Також раніше окупаційні війська рф завдали підступного удару по автозаправній станції на околиці міста Суми, внаслідок чого постраждали троє цивільних громадян.