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Від Лисичанської МВА призначено грошову допомогу для 15 дітей із вразливих категорій

Денис Молотов
Денис Молотов
Від Лисичанської МВА призначено грошову допомогу для 15 дітей із вразливих категорій
Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

Лисичанська міська військова адміністрація (МВА) продовжує системно підтримувати родини з дітьми, які потребують особливої уваги та соціального захисту з боку держави. Наразі ще 15 дітям з-поміж вразливих категорій призначено грошову допомогу. Про це повідомила пресслужба луганської ОВА.

Матеріальна підтримка на загальну суму 51 тисяча гривень розподілена та надана дітям віком до 18 років відповідно до їхнього соціального статусу.

Зокрема, одноразову виплату у розмірі 3 тисячі гривень виділено одній дитині-сироті. Крім того, аналогічну допомогу у розмірі по 3 тисячі гривень призначено для 11 дітей, які наразі позбавлені батьківського піклування. Також фінансову підтримку від громади у розмірі по 5 тисяч гривень виплачено 3 дітям, які мають статус дитини з інвалідністю.

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Надання цих коштів відбувається у межах комплексної реалізації місцевої програми соціального захисту населення Лисичанської громади. Загалом від початку поточного року відповідна фінансова підтримка вразливих верств населення вже здійснена на загальну суму 997 тисяч гривень.

За цей період бюджетні гроші були успішно виплачені 158 родинам, що дозволило підтримати 352 дитини, які опинилися у складних життєвих обставинах або мають пільговий статус.

Від Лисичанської МВА призначено грошову допомогу для 15 дітей із вразливих категорій 01
Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).
Контакти для отримання консультацій

Жителі Лисичанської громади, які виховують дітей пільгових категорій або потребують роз’яснень щодо умов оформлення виплат і подачі необхідних документів, можуть звернутися за інформаційним супроводом до фахівців управління.

☎️Консультації надаються за телефонами гарячої лінії:
  • 050 078 90 51;
  • 066 187 07 32;
  • 095 655 86 06.

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