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У Кремінській громаді збільшили виплати для випускників

Денис Молотов
Денис Молотов
Навіщо ти змінив повнісю фотО!? треба було покращити те та додати до нього деталы, але не мінятийого до невпізнанності 01
Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

Керівництво Кремінської громади ухвалило рішення про суттєве підвищення розмірів фінансової підтримки для випускників. Відповідні зміни впроваджені для заохочення учнів до здобуття ґрунтовних знань та активної участі в житті громади. Поряд з оновленням виплат для випускників, адміністрація повністю зберегла всі чинні напрями допомоги, що надаються учням, обдарованій молоді та спортсменам. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА.

📊 Оновлені розміри фінансових заохочень

Відтепер суми одноразових виплат для випускників, які продемонстрували високі результати, фактично збільшено вдвічі. Зокрема, встановлено такі нові показники:

🔹 Випускники одинадцятих класів, які отримали свідоцтво про повну загальну середню освіту з відзнакою, відтепер отримуватимуть 30 тисяч гривень замість попередніх 15 тисяч.

🔹 Для випускників дев’ятих класів, які одержали свідоцтво про базову середню освіту з відзнакою, розмір виплати зріс з 7 до 10 тисяч гривень.

🔹 Також до 10 тисяч гривень збільшено суму заохочення для випускників, які мають високі досягнення не лише у навчанні, а й у суспільному та громадському житті громади (раніше ця сума становила 5 тисяч гривень).

Як отримати консультацію

☎️ Для отримання детальної інформації щодо умов отримання коштів, процедури оформлення документів та інших питань соціальної підтримки молоді, мешканці та учні можуть звертатися за контактним номером телефону:

  • 050-528-36-57.

Фахівці громади нададуть необхідні роз’яснення щодо актуальних програм підтримки освітньої галузі.

👉 Також нагадаємо, що для підвищення якості дистанційного навчання трьом громадам Луганщини передали обладнання цифрових освітніх центрів.

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