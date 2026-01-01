Четвер, 1 Січня, 2026
Атаку на путіна спростували в розвідці США: WSJ

Денис Молотов
Атаку на путіна спростували в розвідці США: WSJ
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Україна не здійснювала жодної атаки ні на російського диктатора володимира путіна, ні на одну з його резиденцій під час нещодавнього удару безпілотників. Про це у середу, 31 грудня, повідомило видання The Wall Street Journal з посиланням на представників системи національної безпеки США.

За даними видання, цей висновок підтверджується оцінкою Центрального розвідувального управління США. ЦРУ не зафіксувало жодних спроб нападу на міжнародно розшукуваного злочинця та диктатора путіна. Або ж інших цілеспрямованих дій проти його резиденцій.

Американський чиновник, ознайомлений із розвідувальною інформацією, пояснив WSJ, що Україна мала на меті завдати удару по військовій цілі, яка вже раніше ставала об’єктом атак з боку Києва. Вона розташована в тому ж районі, що й заміська резиденція путіна, однак не перебуває в безпосередній близькості до неї.

☝️ Нагадаємо, у середу президент США Дональд Трамп зробив репост публікації New York Post із заголовком, у якому зазначалося, що заява про нібито «атаку» на путіна свідчить про те, що саме росія є перешкодою для досягнення миру.

👉 Як відомо, 29 грудня російська сторона звинуватила Україну в атаці безпілотниками на резиденцію путіна та пригрозила «ударом у відповідь». Україна офіційно спростувала ці твердження, назвавши їх черговою дезінформацією з боку рф.

