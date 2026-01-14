Середа, 14 Січня, 2026
Атака рф по Дніпропетровщині: пошкоджені підприємства і будинки

Денис Молотов
Атака рф по Дніпропетровщині: пошкоджені підприємства і будинки
Наслідки російських обстрілів Дніпропетровщини.

Внаслідок російських ударів уночі 14 січня на Дніпропетровщині зафіксовані пошкодження підприємств, житлових будинків та інфраструктури. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Ганжа.

📢 «Ввечері ворог спрямував ракети на Дніпровський район. Вночі атакував безпілотниками Кривий Ріг. Виникла пожежа, понівечена інфраструктура. БпЛА агресор спрямував і на Павлоград, Тернівку та Вербківську громаду. А ще — на Шахтарське Синельниківського району. Є пошкодження на територіях підприємств», — зазначив він.

Окремо під ворожий вогонь потрапив Нікопольський район. Окупаційні російські війська били з артилерії по Нікополю, Марганецькій та Покровській громадах. Унаслідок обстрілів понівечені три приватні будинки. За інформацією ОВА, постраждалих немає.

Над регіоном сили протиповітряної оборони знищили 17 російських безпілотників.

Раніше повідомлялося, що після масованої атаки на Кривий Ріг аварійні відключення електроенергії були запроваджені для 45 тисяч абонентів, а понад 700 будинків залишилися без теплопостачання.

🕯️ Нагадаємо, три роки тому ракетний удар рф по житловому будинку забрав 46 життів. Та трагедія стала болісною межею між «до» і «після» для десятків родин, згуртувала українців і показала світові ціну російського терору, а також професіоналізм українських рятувальників, медиків, поліцейських і комунальників.

14.01.2023
14.01.2023

👉 Також раніше стало відомо, що російські загарбники знову атакували об’єкти критичної інфраструктури в Житомирській області.

