рф поцілила ракетою по Дніпру: п’ятеро загиблих, понад 20 поранених

російські агресори завдали ракетного удару по Дніпру з ранку в понеділок, 29 червня. Внаслідок ворожої атаки зафіксовані значні руйнування цивільної інфраструктури, є загиблі та велика кількість постраждалих, які дістали травми різного ступеня важкості. Про це офіційно повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Ганжа у своєму Telegram-каналі.

📢 «Ворог завдав удару по Дніпру. Понівечено приватне підприємство. Попередньо є постраждалі», — написав очільник області у перших повідомленнях з місця трагедії, де оперативно розпочали роботу рятувальні загони.

Стрімке зростання кількості жертв та важкі поранення

Невдовзі після перших повідомлень інформація щодо наслідків ракетного нальоту суттєво оновилася. російські окупаційні війська застосували для удару по місту балістичне озброєння, про загрозу якого безпосередньо перед вибухами попереджали Повітряні сили Збройних сил України.

За уточненими даними від Дніпропетровської ОВА, ранкова атака росіян на Дніпро обірвала життя 4 людей. Кількість цивільних громадян, які дістали травми та поранення, стрімко збільшувалася протягом проведення рятувальних робіт — спочатку повідомлялося про 7, згодом про 10, а наразі офіційно підтверджено поранення вже 21 жителя Дніпра.

Медичні працівники у посиленому режимі надають усім постраждалим необхідну екстрену допомогу. П’ятеро людей наразі перебувають у вкрай важкому стані. Лікарі борються за життя п’яти чоловіків, вік яких становить 22, 33, 54, 58 і 59 років.

📢 «У лікарні помер важкопоранений чоловік. Кількість загиблих через ранкову атаку росіян на Дніпро збільшилася до п’яти», – надали оновлену інформацію в ОВА.

28 постраждалих, з них четверо – “важкі”. Зростає кількість поранених під час ранкової атаки росіян на Дніпро. У людей черепно-мозкові травми, осколкові ураження, переломи, акубаротравми.

Масована нічна атака безпілотників

Сьогодні вночі рашисти запустили по мирних регіонах України 108 безпілотних літальних апаратів різних типів.

Завдяки злагодженим діям підрозділів протиповітряної оборони (ППО) більшість ворожих повітряних цілей було успішно знищено або локаційно подавлено.

Разом із тим, за інформацією військових, повністю уникнути влучань цієї ночі не вдалося — у кількох областях зафіксовано пошкодження об’єктів інфраструктури.

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👉 Також нагадаємо, що російські агресори атакували керованими авіабомбами (КАБ) Запоріжжя недільного ранку, 28 червня.