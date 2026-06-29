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рф вдарила по АЗС на Дніпропетровщині та двічі атакували рятувальників

Денис Молотов
Денис Молотов
рф вдарила по АЗС на Дніпропетровщині та двічі атакували рятувальників 01
Фото: наслідки російської атаки на Нікополь / ДСНС України / 29.06.2026

На Дніпропетровщині окупаційні російські війська вдарили по автозаправній станції (АЗС), спричинивши масштабну пожежу. Під час ліквідації наслідків цього ворожого удару окупанти цілеспрямовано поцілили по співробітниках Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Внаслідок підступної атаки серйозно постраждав спеціальний пожежний транспорт. Про це офіційно повідомила пресслужба ДСНС України.

Трагічний інцидент стався у місті Нікополь. Під час приборкання вогню на території АЗС українські рятувальники двічі потрапили під прицільний повторний обстріл. Спочатку росіяни пошкодили уламками один пожежний автомобіль. Коли на підмогу колегам оперативно прибув інший рятувальний екіпаж — загарбники атакували знову. Другий автомобіль вогнеборців також зазнав суттєвих пошкоджень. На щастя, самі надзвичайники вчасно зорієнтувалися та не постраждали.

Зростання кількості постраждалих від ракетного удару в Дніпрі

Окрім атаки на Нікопольщину, ситуація в регіоні залишається вкрай важкою через наслідки ворожих дій в обласному центрі. Як відомо, російські агресори завдали масованого ракетного удару по Дніпру з ранку в понеділок, 29 червня. Внаслідок цієї атаки зафіксовані значні руйнування цивільної інфраструктури, є загиблі.

Протягом дня, кількість постраждалих стрімко збільшується. Наразі офіційно зафіксовано вже 28 постраждалих громадян, з яких четверо перебувають у вкрай важкому стані.

Характер травм у людей, які опинилися в зоні вибухів, є надзвичайно складним. Медики діагностують у постраждалих важкі черепно-мозкові травми, численні осколкові ураження, переломи кінцівок, а також акубаротравми внаслідок потужної вибухової хвилі. Усім пораненим надається повний комплекс необхідної невідкладної медичної допомоги у профільних лікарнях міста. Екстрені служби продовжують працювати на місцях влучань.

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