Понеділок, 12 Січня, 2026
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВІЙНА
ВІЙНА

Критична інфраструктура Житомирщини знову під ударом рф

Денис Молотов
Критична інфраструктура Житомирщини знову під ударом рф
Фото: Ліквідація наслідків російського удару на критичну інфраструктуру Житомирщини.

Російські загарбники знову атакували об’єкти критичної інфраструктури в Житомирській області. Про це повідомив начальник Житомирської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Бунечко у Telegram вранці у понеділок, 12 січня.

📢 «Другу добу поспіль ворог атакує обʼєкти критичної інфраструктури Житомирщини. Завдяки професійним діям рятувальників пожежі, що виникли внаслідок ворожих ударів, вдалося оперативно локалізувати», — написав він.

☝️ За словами очільника області, наразі на місцях уражень тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілів. Екстрені служби продовжують працювати, а правоохоронні органи документують чергові воєнні злочини російської федерації.

Віталій Бунечко також повідомив, що енергетики здійснюють ремонтні роботи з метою якнайшвидшого відновлення електропостачання.

Про повторний ворожий обстріл повідомили й у Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) Житомирської області.

📢 «Ворог знову обстріляв декілька обʼєктів критичної інфраструктури Житомирщини. Це вже друга доба поспіль російської атаки на регіон. Через ворожі обстріли виникла пожежа, що наразі вже ліквідована. Окрім рятувальників, на локаціях також працювали представники правоохоронних органів та відомча пожежна охорона. Ліквідацію наслідків обстрілів ускладнювали повторні повітряні тривоги. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає», — йдеться в офіційному повідомленні рятувальників ДСНС Житомирської області.

Нагадаємо, напередодні російські війська також атакували об’єкти критичної інфраструктури на Житомирщині. Тоді внаслідок ударів було поранено двох працівників, а в Коростенському районі запровадили аварійні відключення електроенергії.

Також повідомлялося, що через наслідки російської атаки на Житомирську область Укрзалізниця була змушена скасувати окремі рейси.

👉 Російські ударні дрони вчергове атакували Одеську область і пошкодили завод з виробництва вина.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Мадуро та його дружина постали перед судом у США

ВАЖЛИВО

Атака «орєшніком»: Зеленський вимагає рішучої реакції світу

ВАЖЛИВО

Вибори в умовах війни: у Верховній Раді почали підготовку

ВАЖЛИВО

Гривня різко подешевшала: долар і євро оновили рекорди в обмінниках

ЕКОНОМІКА

Україна і США в Парижі обговорили перспективи завершення війни

ПОЛІТИКА

Фейк: У Польщі створили безпілотник для збирання тіл, «щоб заробити на Україні»

СТОПФЕЙК

Суд дозволив заставу для підозрюваного в держзраді нардепа Шуфрича

ВАЖЛИВО

Україна і США у Франції обговорять ЗАЕС та територіальні питання

ВАЖЛИВО

Виживання без підтримки і без перспектив: у розвідці заявили, що регіони рф охопила фінансова криза

ПОДІЇ

Понад пів мільйона споживачів без світла через атаку рф, у кількох регіонах аварійні відключення – Міненерго

ПОДІЇ

На фронті зафіксовано 161 бойове зіткнення – Генштаб

ВІЙНА

На фронті зафіксовано 68 боїв, найзапекліші зіткнення на Покровському напрямку – Генштаб

ВІЙНА

Фейк: Рейтинги європейських лідерів обвалилися після вторгнення США у Венесуелу

СТОПФЕЙК

Вашингтон підтвердив виняткові інтереси США у Західній півкулі

ВАЖЛИВО

Київ залишився без води, тепла та електротранспорту

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа. Ідентифікатор медіа - R40-06709

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ