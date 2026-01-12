Критична інфраструктура Житомирщини знову під ударом рф

Російські загарбники знову атакували об’єкти критичної інфраструктури в Житомирській області. Про це повідомив начальник Житомирської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Бунечко у Telegram вранці у понеділок, 12 січня.

📢 «Другу добу поспіль ворог атакує обʼєкти критичної інфраструктури Житомирщини. Завдяки професійним діям рятувальників пожежі, що виникли внаслідок ворожих ударів, вдалося оперативно локалізувати», — написав він.

☝️ За словами очільника області, наразі на місцях уражень тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілів. Екстрені служби продовжують працювати, а правоохоронні органи документують чергові воєнні злочини російської федерації.

Віталій Бунечко також повідомив, що енергетики здійснюють ремонтні роботи з метою якнайшвидшого відновлення електропостачання.

Про повторний ворожий обстріл повідомили й у Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) Житомирської області.

📢 «Ворог знову обстріляв декілька обʼєктів критичної інфраструктури Житомирщини. Це вже друга доба поспіль російської атаки на регіон. Через ворожі обстріли виникла пожежа, що наразі вже ліквідована. Окрім рятувальників, на локаціях також працювали представники правоохоронних органів та відомча пожежна охорона. Ліквідацію наслідків обстрілів ускладнювали повторні повітряні тривоги. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає», — йдеться в офіційному повідомленні рятувальників ДСНС Житомирської області.

Нагадаємо, напередодні російські війська також атакували об’єкти критичної інфраструктури на Житомирщині. Тоді внаслідок ударів було поранено двох працівників, а в Коростенському районі запровадили аварійні відключення електроенергії.

Також повідомлялося, що через наслідки російської атаки на Житомирську область Укрзалізниця була змушена скасувати окремі рейси.

