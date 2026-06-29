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Тіло командира 154-ї бригади мало вогнепальне поранення: деталі від поліції

Денис Молотов
Денис Молотов
Тіло командира 154-ї бригади мало вогнепальне поранення: деталі від поліції
Фото: командир 154-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України полковник Володимир Кононніков.

Тіло командира 154-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України полковника Володимира Кононнікова, про смерть якого стало відомо раніше, мало вогнепальне поранення. Про це увечері в неділю, 28 червня, офіційно повідомив сектор комунікації поліції Запорізької області.

📢 «На Запоріжжі поліцейські встановлюють обставини смерті військового офіцера. Командира однієї з військових частин знайшли мертвим з вогнепальним пораненням», — йдеться у поширеній правоохоронцями офіційній заяві.

У повідомленні регіонального управління поліції традиційно не називають імені та прізвища померлого військовослужбовця. Проте, раніше Оперативне командування «Південь» публічно підтвердило, що 28 червня було знайдено мертвим саме командира 154-ї ОМБр полковника Володимира Кононнікова.

Кваліфікація справи та розбіжності у перших заявах

За фактом виявлення тіла високопоставленого офіцера правоохоронні органи невідкладно розпочали досудове розслідування. Подію офіційно кваліфікували за статтею 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). При цьому, як зазначають журналісти, станом на момент публікації релізу жодних додаткових приміток, як-от «самогубство» чи «нещасний випадок», поліція у матеріалах провадження не вказує.

Нові деталі від слідчих суттєво доповнюють попередню картину трагедії. Нагадаємо, у першому офіційному повідомленні командування ОК «Південь» зазначалося, що, за попередньою інформацією, візуальних або явних «ознак насильницьких дій на тілі виявлено не було».

Наразі на місці події продовжують працювати криміналісти, оперативники поліції, військова служба правопорядку та представники прокуратури. Слідчі дії тривають під суворим процесуальним керівництвом задля встановлення всіх детальних обставин та хронології загибелі українського полковника.

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