Атака на Одесу: пошкоджено житловий будинок, є жертва

Денис Молотов
Фото: наслідки російського удару на Одесу / Одеська ОВА / 15.04.2026

Обстріл Одеси 15 квітня призвів до влучання у житлову багатоповерхівку, є загиблий та постраждалі. За словами голови міської військової адміністрації (ОВА), російські війська завдали удару по місту, внаслідок чого під обстріл потрапив дев’ятиповерховий житловий будинок.

Попередньо повідомлялося про чотирьох постраждалих, однак згодом їх кількість зросла. Відомо, що пошкоджень зазнали квартири на кількох поверхах — з п’ятого по сьомий.

На місці влучання працюють рятувальники та всі екстрені служби. Також розгорнуто оперативний штаб для координації ліквідації наслідків атаки.

📢 «На жаль, щойно один з постраждалих помер. Лікарі робили усе можливе, але травми виявилися несумісними з життям. Мої щирі співчуття рідним та близьким. Всього кількість постраждалих зросла до 6», — повідомив очільник Одеської ОВА.

⚠️ Станом на зараз унаслідок обстрілу Одеси загинула одна людина, ще шестеро дістали поранення.

📌 Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час однієї з атак російський ударний безпілотник типу «шахед» влетів у вікно квартири в Одесі та не здетонував. Також атака на порт Одеси сталася вранці 10 квітня. Зазначено, що в одному з портів Одеської області внаслідок дронового удару росії було пошкоджено резервуар із подальшим витоком олії.

