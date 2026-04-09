Кожна громада є важливою складовою успішної держави: Луганщина на Конгресі місцевих та регіональних влад

Сьогодні, 9 квітня, проводиться засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України. До його роботи долучилася делегація Луганщини на чолі з очільником регіону Олексієм Харченком. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА.

✅ Учасники засідання мали змогу долучитися до двох окремих діалогів громад — із Парламентом та Урядом. Під час панельної дискусії «Діалог громад із Парламентом» голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук наголосив на важливості платформи Конгресу.

📢 «Працюємо над стійкістю громад і підвищенням їхньої економічної спроможності. Бо кожна громада є важливою складовою успішної держави», — підкреслив Руслан Стефанчук.

Він зазначив, що платформа спілкування у вигляді Конгресу, яка планувалася бути містком комунікацій, швидко довела свою життєздатність. Голова Верховної Ради зосередив увагу на законодавчих актах, спрямованих на розвиток територіальних громад, які були прийняті останнім часом, та тих, що ще перебувають на розгляді парламентарів.

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко нагадав, що 1 квітня 2026 року була прийнята Національна програма адаптації законодавства України до права Європейського Союзу. Цей документ необхідний для виконання зобов’язань України, передбачених переговорною рамкою ЄС.

📢 «Євроінтеграція — спільна справа усієї України!» — наголосив Олександр Корнієнко.

✅ Голова Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк поінформувала щодо пріоритетних законопроєктів з підтримки громад.

Зокрема, 7 квітня 2026 року Верховна Рада прийняла за основу урядовий законопроєкт про засади розмежування та розподілу повноважень між рівнями публічного врядування (реєстр. № 14412).

Законопроєкт спрямований на визначення правових засад розмежування та розподілу повноважень органів місцевого самоврядування різних рівнів. А також органів виконавчої влади на основі принципів субсидіарності та децентралізації.

Положеннями акта запропоновано визначити:

основні принципи розмежування та розподілу повноважень між рівнями публічного врядування;

безпосередньо рівні публічного врядування (державний, регіональний та місцевий);

суб’єктів, між якими здійснюється розподіл повноважень.

Також у законопроєкті окреслено порядок делегування державних повноважень органам місцевого самоврядування, механізми координації та взаємодії між різними рівнями влади, вимоги до фінансового, кадрового та інформаційного забезпечення виконання повноважень.

1 з 9

