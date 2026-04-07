Атака на Нікополь: росіяни вдарили по автобусу, є жертви

Удар по Нікополю вранці 7 квітня призвів до загибелі трьох людей та поранення щонайменше дванадцяти. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Ганжа.

За його словами, російські війська атакували FPV-дроном міський автобус у центрі Нікополя. Транспорт саме під’їжджав до зупинки, тому люди перебували як у салоні, так і поруч.

📢 «Це був не випадковий удар. Це свідомий терор проти цивільних. Проти людей, які просто їхали у своїх справах», — зазначив голова ОВА.

Кількість постраждалих зросла

Згодом стало відомо про збільшення кількості поранених. Загалом — 16 постраждалих унаслідок атаки. Восьмеро людей госпіталізовано. Стан трьох чоловіків віком 58, 63 та 73 років оцінюється як тяжкий. Інші госпіталізовані перебувають у стані середньої тяжкості.

☝️ У постраждалих зафіксовані: мінно-вибухові травми, акубаротравми, осколкові поранення, переломи. Медики надають усю необхідну допомогу.

