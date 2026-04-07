Атака на Нікополь: росіяни вдарили по автобусу, є жертви

Фото: наслідки російського удару громадському транспорту в Нікополі / Дніпропетровська ОВА / 07.04.2026

Удар по Нікополю вранці 7 квітня призвів до загибелі трьох людей та поранення щонайменше дванадцяти. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Ганжа.

За його словами, російські війська атакували FPV-дроном міський автобус у центрі Нікополя. Транспорт саме під’їжджав до зупинки, тому люди перебували як у салоні, так і поруч.

📢 «Це був не випадковий удар. Це свідомий терор проти цивільних. Проти людей, які просто їхали у своїх справах», — зазначив голова ОВА.

Кількість постраждалих зросла

Згодом стало відомо про збільшення кількості поранених. Загалом — 16 постраждалих унаслідок атаки. Восьмеро людей госпіталізовано. Стан трьох чоловіків віком 58, 63 та 73 років оцінюється як тяжкий. Інші госпіталізовані перебувають у стані середньої тяжкості.

☝️ У постраждалих зафіксовані: мінно-вибухові травми, акубаротравми, осколкові поранення, переломи. Медики надають усю необхідну допомогу.

Попередні атаки
  • Напередодні, 6 квітня, війська рф також атакували Нікополь. Тоді поранення дістали семеро людей.
  • Крім того, російські загарбники вдарили по цивільному автомобілю в місті — одна людина загинула, ще одна зазнала поранень.
  • П’ятеро людей загинули та 25 поранені внаслідок удару російського БпЛА по ринку в Нікополі на Дніпропетровщині в суботу, 4 квітня.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Президент Ірану звернувся з відкритим листом до громадян США

ПОЛІТИКА

За добу на лінії фронту сталось 149 боїв – Генштаб ЗСУ

ВІЙНА

На Сумщині експосадовець ДСНС використовував підлеглих для приватного будівництва

КРИМІНАЛ

кремль маніпулює даними про Луганщину у намаганнях захопити Донецьку область – ISW

ПОДІЇ

На фронті відбулось понад 150 бойових зіткнень, ворог запустив майже 6 тис. дронів – Генштаб

ВІЙНА

Іран нібито звернувся до США щодо перемир’я — Трамп

ВАЖЛИВО

Херсон під обстрілами: авіаудари, дрони та артилерія, є жертви

ВІЙНА

Україна отримала $1,3 млрд допомоги від Японії

ВАЖЛИВО

Удар по ринку в Нікополі: 5 загиблих і 25 поранених

ВАЖЛИВО

У Нікополі ворог дронами атакує цивільних людей – ОВА

ВАЖЛИВО

В Україні спростили закупівлю пікапів та баггі для ЗСУ

ПОДІЇ

Нова небезпека від російських БпЛА типу «шахед»

ВАЖЛИВО

Найбільше родовище Ізраїлю відновило видобуток газу

ПОЛІТИКА

Викрито масштабну корупційну схему з зерном – НАБУ

ВАЖЛИВО

ТЦК: місця неволі, беззаконня й антисанітарії – Лубінець

ВАЖЛИВО
