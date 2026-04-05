У Нікополі росіяни вдарили дроном по автівці та вбили людину

Денис Молотов
Фото: наслідки російського обстрілу на Дніпропетровщині / Нікополь / 05.04.2026

Одна людина загинула і ще одна дістала поранення внаслідок російського дронового удару по цивільному автомобілю в місті Нікополь. Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук у неділю, 5 квітня.

📢 «Терор Нікополя не припиняється. Загинув чоловік, 60-річна жінка у важкому стані. Росіяни знову вдарили FPV у цивільну автівку. Вбивають мирних мешканців у Вербну неділю», — написав він.

За словами Лукашука, внаслідок російської атаки були пошкоджені чотири приватні будинки, п’ять господарських споруд, багатоповерховий житловий будинок, дитячий садок, будівля магазину, парник та газогін.

День жалоби в Нікополі
05.04.2026

Тим часом Дніпропетровська ОВА повідомила про День жалоби у Нікополі через загибель п’ятьох людей внаслідок російського удару по міському ринку в суботу, 4 квітня.

📢 «У Нікополі – день жалоби за загиблими через атаку росіян. Ворожий удар обірвав п’ять життів. Загинули троє жінок і двоє чоловіків. 28 людей дістали поранень, серед них – 14-річна дівчинка. Дитина у лікарні у тяжкому стані», — йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що впродовж минулої доби під вогнем російських агресорів опинилися громади по всій території Сумської області. Постраждали 35 людей, серед них 18 дітей.

Також сьогодні вночі росіяни атакували дронами Одесу. Постраждали троє людей, пошкоджено житлові будинки в Хаджибейському районі.

У Корабельному районі Херсона загинула медична працівниця внаслідок російського артобстрілу зупинки громадського транспорту.

