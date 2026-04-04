Удар по ринку в Нікополі: 5 загиблих і 25 поранених

П’ятеро людей загинули та 25 поранені внаслідок удару російського БпЛА по ринку в Нікополі на Дніпропетровщині. Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора, Дніпропетровська ОВА та ДСНС Дніпропетровської області у суботу, 4 квітня.

Близько 9:50 російські військові завдали удару із застосуванням безпілотника по ринку. П’ятеро людей загинули, ще 23 людини зазнали поранень, серед них 14-річна дівчина.

Крім цього, внаслідок повторного удару рф по вказаному цивільному об’єкту поранено ще двох чоловіків. Пошкоджено торгівельні приміщення. Розпочато кримінальне провадження за фактом воєнного злочину.

Начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа розповів, що троє з поранених — 14-річна дівчинка та двоє чоловіків віком 28 і 72 років — перебувають у тяжкому стані. Стан інших постраждалих медики оцінюють як середньої тяжкості. 8 людей госпіталізовані. У госпіталізованих діагностовані осколкові поранення, мінно-вибухові травми, опіки. Усі вони отримують необхідну медичну допомогу.

📢 «До 25 зросла кількість поранених через ранкові удари росіян по ринку у Нікополі. 8 постраждалих ушпиталені. 14-річну дівчинку перевели до обласної лікарні. Росіяни забрали життя 5-х людей», – йдеться у повідомленні ОВА.

Також рятувальники ДСНС повідомили про наслідки російського удару по Нікополю:

📢 «5 людей загинули, ще 25 постраждали через російські удари по місцевому ринку в Нікополі. Серед поранених — 14-річна дівчинка: її в тяжкому стані госпіталізували до лікарні. Виникли пожежі, пошкоджені торговельні павільйони та магазин. Рятувальники ліквідували пожежі, надали постраждалим домедичну допомогу та транспортували їх до медзакладів».

Рятувальники, працюючи в умовах підвищеного ризику повторних обстрілів та дронових атак, ліквідували пожежі.