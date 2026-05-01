29 військових зі Старобільської громади отримали грошову допомогу

Старобільська міська територіальна громада продовжує фінансову підтримку своїх земляків, які стоять на захисті України. Протягом квітня 2026 року одноразову грошову допомогу отримали ще 29 діючих військовослужбовців. Загальна сума виділених коштів з місцевого бюджету склала майже пів мільйона гривень. Про це повідомила Луганська ОВА.
💰 Деталі програми допомоги
Виплати здійснюються в межах комплексної міської програми, що спрямована на підтримку мешканців громади, які брали або беруть безпосередню участь у відсічі збройної агресії рф.
- Розмір виплати: 15 000 гривень на кожного заявника.
- Загальна сума у квітні: 435 000 гривень.
- Кількість отримувачів: 29 захисників.
📝 Хто має право на допомогу?
Грошова допомога призначається жителям Старобільської громади, які:
- Беруть (або брали) участь у бойових діях після 24 лютого 2022 року.
- Забезпечують заходи з національної безпеки і оборони, стримування військової агресії.
Програма є одноразовою та діє на підставі особистого звернення військовослужбовця або його представників.
📞 Контактна інформація:
Для отримання детальних роз’яснень щодо переліку необхідних документів та процедури подання заяви звертайтеся за номером гарячої лінії:
- 099-227-57-21
👉 Також нагадаємо, що Айдарська селищна військова адміністрація (СВА) продовжує реалізацію заходів із посилення соціального захисту своїх мешканців. Протягом 2026 року на ці цілі було спрямовано 1 215 000 гривень.