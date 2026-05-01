Іран надав США останній план завершення війни

Іранська сторона через пакистанських посередників передала США нові пропозиції щодо угоди про завершення війни. Зазначено, що у четвер увечері, 30 квітня, через пакистанських посередників Вашингтону було передано оновлений план переговорів. Державне агентство Ірану IRNA підтвердило факт передачі документа.

Ця подія відбулася в критичний момент — саме 1 травня спливає термін, коли президент Дональд Трамп має ухвалити остаточне рішення щодо продовження або припинення бойових дій.

Попри те, що деталі плану залишаються засекреченими, офіційний Тегеран публічно демонструє готовність до компромісів заради стабілізації регіону.

📢 «Ісламська Республіка Іран передала Пакистану текст свого останнього плану переговорів у четвер увечері, 30 квітня, як посереднику у переговорах зі Сполученими Штатами», – йдеться у повідомленні.

Речник МЗС Ірану Есмаїл Багай заявив, що ключовою метою нових пропозицій є «встановлення міцного миру».

📢 «Припинення війни та встановлення міцного миру є пріоритетом Тегерана в переговорах з Вашингтоном», — наголосив Багай у телевізійному інтерв’ю.

📉 Реакція світового ринку нафти

Новини про можливий дипломатичний прорив спричинили різкі коливання на енергетичних ринках. Після того, як ціни на нафту злетіли до максимумів 2022 року, наразі спостерігається певна корекція:

Brent (липневі ф’ючерси): знизилися до $108,37 за барель (після піку в $126).

знизилися до за барель (після піку в $126). WTI: торгується на рівні $101,57 за барель.

Нагадаємо

Дональд Трамп раніше висловлював скепсис щодо іранських ініціатив. Попередня пропозиція Тегерана, яка включала лише розблокування Ормузької протоки та заморожування дискусій щодо ядерної програми, була відхилена Білим домом як недостатня.

Сьогоднішній день, 1 травня, є юридично визначальним для адміністрації Трампа:

Резолюція про воєнні повноваження 1973 року: Президент США має або оголосити про завершення війни, або надати Конгресу вагоме обґрунтування для її продовження. Режим перемир’я: Тимчасове припинення вогню, що діяло з 8 квітня, формально завершується.

Попри офіційний «глухий кут», Трамп натякнув на наявність таємних домовленостей, заявивши, що реальний стан переговорів відомий лише вузькому колу осіб.

