Трамп готує скорочення військової присутності США в ЄС

Президент США Дональд Трамп заявив про можливе розширення планів щодо скорочення американського військового контингенту в Європі. Окрім Німеччини, під загрозу виведення військ потрапили Італія та Іспанія. Причиною такої різкої заяви стало незадоволення Білого дому внеском союзників у колективну безпеку та їхньою позицією щодо конфлікту з Іраном.

Заяви американського лідера, оприлюднені 30 квітня агенцією Reuters, стали черговим етапом перегляду оборонної стратегії США на європейському континенті. Трамп не приховує розчарування діями ключових партнерів по Альянсу.

🚢 Конфлікт через Ормузьку протоку

Головним каменем спотикання стала відмова європейських флотів підтримати ініціативу США щодо забезпечення судноплавства в Ормузькій протоці. Трамп жорстко розкритикував союзників за пасивність у цьому питанні.

📢 «Ймовірно… Слухайте, чому б і ні? Італія нам ніяк не допомогла, а Іспанія була жахливою, абсолютно жахливою», — цитує Reuters відповідь Трампа на запитання про можливість виведення військ із цих країн.

Загроза виведення підрозділів може суттєво змінити безпекову архітектуру Європи. За даними Пентагону, станом на кінець 2025 року ситуація з контингентом виглядала так:

Загальна чисельність у Європі: понад 68 000 військовослужбовців.

понад 68 000 військовослужбовців. Німеччина: близько 36 400 осіб (більше як половина всього складу).

близько 36 400 осіб (більше як половина всього складу). Інші країни: Італія та Іспанія також є ключовими хабами для американських ВМС та ВПС у Середземномор’ї.

☝️Нагадаємо

Раніше у своїй соцмережі Truth Social Трамп уже підтвердив, що його адміністрація готує рішення щодо зменшення кількості військових у Німеччині. Це рішення він пов’язує з недостатніми витратами Берліна на оборону.

Критика Італії та Іспанії з боку Трампа також підігрівається тим, що ці країни відкрито виступали проти військової ескалації США з Іраном. На думку Вашингтона, така позиція підриває єдність НАТО та змушує Америку нести основний фінансовий і військовий тягар самостійно.

📌 Також було повідомлено, що Україна утримує позиції на фронті та паралельно вибудовує нові міжнародні партнерства, тоді як роль Сполучених Штатів у процесі врегулювання війни поступово зменшується.