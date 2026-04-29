ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОЛІТИКА
ПОЛІТИКА

Зерновий скандал: Україна подала запит на арешт судна Panormitis

Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Дипломатичне протистояння навколо незаконної торгівлі награбованим росіянами українським майном переходить у юридичну площину. У середу, 29 квітня, стало відомо, що Офіс генерального прокурора України офіційно звернувся до влади Ізраїлю з вимогою накласти арешт на судно «Panormitis». Це рішення стало відповіддю на затяжний зерновий скандал та ігнорування попередніх зауважень Києва. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в соцмережі Х (колишній Twitter).

Міністр МЗС України Андрій Сибіга наголосив, що цей крок є прямою відповіддю на закиди ізраїльської сторони про нібито відсутність правових підстав для затримання суден.

📢 «Судно підозрюється у перевезенні зернового вантажу, який був незаконно вивезений із закритого порту на тимчасово окупованій території України з порушенням міжнародного права та законодавства України.

Це не твіттер-дипломатія, а цілком конкретний юридичний та дипломатичний запит на міжнародну правову допомогу, який вимагає відповіді», – написав урядовець.

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко деталізував зміст запиту. Українська сторона просить ізраїльських партнерів про наступні дії:

  • накласти арешт на судно та вантаж на підставі рішення українського суду;
  • провести невідкладний обшук борту;
  • вилучити всю суднову та вантажну документацію;
  • відібрати зразки зерна для проведення експертизи;
  • допитати членів екіпажу про порти завантаження.

📢 «Українська сторона просить ізраїльських партнерів накласти арешт на судно та вантаж, провести обшук, вилучити суднову й вантажну документацію, відібрати зразки зерна та допитати членів екіпажу», – написав Кравченко в телеграм-каналі.

Масштаби мародерства під іноземними прапорами

За даними Генпрокуратури, з моменту початку повномасштабного вторгнення рф незаконно вивезла з окупованих територій України понад 1,7 млн тонн агропродукції. Сукупна вартість вкраденого перевищує 20 млрд грн.

Наразі офіційно встановлено причетність до схем принаймні двох суден — ABINSK та Panormitis. Проте речник МЗС Георгій Тихий підтвердив, що українській розвідці відомо про значно більшу кількість суден-порушників, що свідчить про системну практику мародерства.

📢 «Я можу підтвердити, що йдеться не про два судна. Їх було більше… Ідеться про кілька суден», – повідомив Георгій Тихий.

Нагадаємо

28 квітня МЗС України вже вручило ноту протесту послу Ізраїлю Міхаелю Бродському. Україна розцінює прийом таких суден не як поодинокі інциденти, а як сприяння незаконній економічній діяльності рф на тимчасово окупованих територіях та обхід міжнародних санкцій.

📢 «Час безкарного мародерства під іноземними прапорами закінчився. Ми продовжуємо системно ідентифікувати кожне судно-порушник та працювати над притягненням до відповідальності всіх, хто причетний до воєнних злочинів проти України», — підкреслив генпрокурор Кравченко.

Зерновий скандал продовжує залишатися ключовою точкою напруги в українсько-ізраїльських відносинах, вимагаючи від Єрусалима чіткої правової позиції.

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип