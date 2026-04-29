Зерновий скандал: Україна подала запит на арешт судна Panormitis

Дипломатичне протистояння навколо незаконної торгівлі награбованим росіянами українським майном переходить у юридичну площину. У середу, 29 квітня, стало відомо, що Офіс генерального прокурора України офіційно звернувся до влади Ізраїлю з вимогою накласти арешт на судно «Panormitis». Це рішення стало відповіддю на затяжний зерновий скандал та ігнорування попередніх зауважень Києва. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в соцмережі Х (колишній Twitter).
Міністр МЗС України Андрій Сибіга наголосив, що цей крок є прямою відповіддю на закиди ізраїльської сторони про нібито відсутність правових підстав для затримання суден.
📢 «Судно підозрюється у перевезенні зернового вантажу, який був незаконно вивезений із закритого порту на тимчасово окупованій території України з порушенням міжнародного права та законодавства України.
Це не твіттер-дипломатія, а цілком конкретний юридичний та дипломатичний запит на міжнародну правову допомогу, який вимагає відповіді», – написав урядовець.
Генеральний прокурор України Руслан Кравченко деталізував зміст запиту. Українська сторона просить ізраїльських партнерів про наступні дії:
- накласти арешт на судно та вантаж на підставі рішення українського суду;
- провести невідкладний обшук борту;
- вилучити всю суднову та вантажну документацію;
- відібрати зразки зерна для проведення експертизи;
- допитати членів екіпажу про порти завантаження.
📢 «Українська сторона просить ізраїльських партнерів накласти арешт на судно та вантаж, провести обшук, вилучити суднову й вантажну документацію, відібрати зразки зерна та допитати членів екіпажу», – написав Кравченко в телеграм-каналі.
Масштаби мародерства під іноземними прапорами
За даними Генпрокуратури, з моменту початку повномасштабного вторгнення рф незаконно вивезла з окупованих територій України понад 1,7 млн тонн агропродукції. Сукупна вартість вкраденого перевищує 20 млрд грн.
Наразі офіційно встановлено причетність до схем принаймні двох суден — ABINSK та Panormitis. Проте речник МЗС Георгій Тихий підтвердив, що українській розвідці відомо про значно більшу кількість суден-порушників, що свідчить про системну практику мародерства.
📢 «Я можу підтвердити, що йдеться не про два судна. Їх було більше… Ідеться про кілька суден», – повідомив Георгій Тихий.
Нагадаємо
28 квітня МЗС України вже вручило ноту протесту послу Ізраїлю Міхаелю Бродському. Україна розцінює прийом таких суден не як поодинокі інциденти, а як сприяння незаконній економічній діяльності рф на тимчасово окупованих територіях та обхід міжнародних санкцій.
📢 «Час безкарного мародерства під іноземними прапорами закінчився. Ми продовжуємо системно ідентифікувати кожне судно-порушник та працювати над притягненням до відповідальності всіх, хто причетний до воєнних злочинів проти України», — підкреслив генпрокурор Кравченко.
Зерновий скандал продовжує залишатися ключовою точкою напруги в українсько-ізраїльських відносинах, вимагаючи від Єрусалима чіткої правової позиції.