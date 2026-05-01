ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Коломойському повідомлено нову підозру

Денис Молотов
Коломойському повідомлено нову підозру
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Служба безпеки України повідомила про викриття масштабної фінансової оборудки, у межах якої відомий бізнесмен підозрюється у незаконному заволодінні коштами банку на суму понад 100 млн грн. Про це спецслужба заявила у п’ятницю, 1 травня.

За інформацією правоохоронців, йдеться про схему 100 млн, реалізовану ще у 2014 році за участі самого бізнесмена та пов’язаних із ним осіб. При цьому офіційно імена фігурантів і назва банку не розголошуються. Водночас за даними агентства «Інтерфакс-Україна», мова може йти про Ігоря Коломойського та «ПриватБанк».

📢 «Фінансова схема полягала у тому, щоб виводити кредитні ресурси, а їхній подальший рух маскувати під законні фінансові операції… Підконтрольні підприємства отримували в банку кредити без належного забезпечення та без реальної господарської мети. Надалі ці активи проходили через низку юридичних і фізичних осіб, що створювало видимість звичайного фінансового обігу», – повідомили в СБУ.

📌 Механізм реалізації схеми

За версією слідства, ключовим елементом оборудки стало так зване “перекредитування”. Кредитні кошти банку спрямовувалися на підприємства, пов’язані з підозрюваним, після чого проходили через розгалужену мережу компаній.

☝️ Частина цих коштів, як встановили слідчі, згодом опинилася на особистих рахунках організаторів під виглядом виконання комерційних договорів.

Зокрема:

  • у грудні 2014 року на особистий рахунок підозрюваного було перераховано сотні мільйонів гривень
  • джерелом цих коштів стало підприємство, яке перебувало під його контролем
  • фінансові операції оформлювалися як легальні, що ускладнювало їх відстеження

📌 Масштаб збитків і коло причетних

Наразі встановлено, що внаслідок реалізації схеми, банківській установі завдано збитків на суму понад 100 млн грн. Остаточний розмір шкоди ще уточнюється.

Слідчі також перевіряють причетність до оборудки:

  • службових осіб банку;
  • керівників підконтрольних компаній;
  • інших фізичних та юридичних осіб, які забезпечували фінансовий транзит і документальний супровід.

Бізнесмену вже повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років.

📌 Нагадаємо:

  • з 2 вересня 2023 року бізнесмен перебуває під вартою у межах інших кримінальних проваджень;
  • раніше йому повідомляли про підозру у шахрайстві та легалізації майна, отриманого злочинним шляхом.
  • окремий блок справ стосується «ПриватБанку», де йдеться про можливе заволодіння понад 9,2 млрд грн.

Також триває розслідування у справі щодо організації замовного вбивства юриста Сергія Карпенка у 2003 році. За версією слідства, мотивом могла бути особиста помста через конфлікт навколо корпоративних рішень.

👉 Раніше стало відомо, що влада Кіпру ухвалила рішення позбавити громадянства вісьмох осіб, серед яких опинився й сумнозвісний скандальний український бізнесмен Ігор Коломойський. У Кіпрі йому було надано натуралізацію за інвестиції значного об’єму в острівну країну.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Дрони ВМС ЗСУ атакували танкер MARQUISE поблизу Туапсе

ВАЖЛИВО

Судитимуть очільників окупаційних структур за примусову мобілізацію на Луганщині

КРИМІНАЛ

Звернення очільника Луганщини до 40-х роковин аварії на ЧАЕС

ЛУГАНЩИНА

Фейк: «Українські кібершахраї обкрадають європейців на авіаквитках» – Euronews

СТОПФЕЙК

Візит Чарльза III до США: британський монарх у Білому домі вперше за 19 років

ВАЖЛИВО

Латвія заборонила в’їзд доньці лаврова та ще двом росіянам

ПОЛІТИКА

Атака на Чернігів: окупанти поцілили в адмінбудівлю

ВІЙНА

Вибух біля Білоцерківського ТЦК: затримано пенсіонера з гранатами

ВАЖЛИВО

«Пліч-о-пліч»: Нижньодуванська громада розбудовує міжмуніципальну співпрацю

ЛУГАНЩИНА

На Одещині продавали місця посад у Військову службу правопорядку

КРИМІНАЛ

«Пліч-о-пліч»: Координаційний центр Сватового в Броварах

ЛУГАНЩИНА

На росії пояснили чому на параді у москві немає що показувати

ПОЛІТИКА

путін повідомив Трампу, що готовий до «перемир’я на 9 травня» – ЗМІ

ВАЖЛИВО

Половина боїв припала на три напрямки – Генштаб оновив карту

ВІЙНА

Чи зможе росія затопити Україну, руйнуючи дамби водосховищ

ПОДІЇ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип