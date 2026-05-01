Коломойському повідомлено нову підозру

Служба безпеки України повідомила про викриття масштабної фінансової оборудки, у межах якої відомий бізнесмен підозрюється у незаконному заволодінні коштами банку на суму понад 100 млн грн. Про це спецслужба заявила у п’ятницю, 1 травня.
За інформацією правоохоронців, йдеться про схему 100 млн, реалізовану ще у 2014 році за участі самого бізнесмена та пов’язаних із ним осіб. При цьому офіційно імена фігурантів і назва банку не розголошуються. Водночас за даними агентства «Інтерфакс-Україна», мова може йти про Ігоря Коломойського та «ПриватБанк».
📢 «Фінансова схема полягала у тому, щоб виводити кредитні ресурси, а їхній подальший рух маскувати під законні фінансові операції… Підконтрольні підприємства отримували в банку кредити без належного забезпечення та без реальної господарської мети. Надалі ці активи проходили через низку юридичних і фізичних осіб, що створювало видимість звичайного фінансового обігу», – повідомили в СБУ.
📌 Механізм реалізації схеми
За версією слідства, ключовим елементом оборудки стало так зване “перекредитування”. Кредитні кошти банку спрямовувалися на підприємства, пов’язані з підозрюваним, після чого проходили через розгалужену мережу компаній.
☝️ Частина цих коштів, як встановили слідчі, згодом опинилася на особистих рахунках організаторів під виглядом виконання комерційних договорів.
Зокрема:
- у грудні 2014 року на особистий рахунок підозрюваного було перераховано сотні мільйонів гривень
- джерелом цих коштів стало підприємство, яке перебувало під його контролем
- фінансові операції оформлювалися як легальні, що ускладнювало їх відстеження
📌 Масштаб збитків і коло причетних
Наразі встановлено, що внаслідок реалізації схеми, банківській установі завдано збитків на суму понад 100 млн грн. Остаточний розмір шкоди ще уточнюється.
Слідчі також перевіряють причетність до оборудки:
- службових осіб банку;
- керівників підконтрольних компаній;
- інших фізичних та юридичних осіб, які забезпечували фінансовий транзит і документальний супровід.
Бізнесмену вже повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років.
📌 Нагадаємо:
- з 2 вересня 2023 року бізнесмен перебуває під вартою у межах інших кримінальних проваджень;
- раніше йому повідомляли про підозру у шахрайстві та легалізації майна, отриманого злочинним шляхом.
- окремий блок справ стосується «ПриватБанку», де йдеться про можливе заволодіння понад 9,2 млрд грн.
Також триває розслідування у справі щодо організації замовного вбивства юриста Сергія Карпенка у 2003 році. За версією слідства, мотивом могла бути особиста помста через конфлікт навколо корпоративних рішень.
👉 Раніше стало відомо, що влада Кіпру ухвалила рішення позбавити громадянства вісьмох осіб, серед яких опинився й сумнозвісний скандальний український бізнесмен Ігор Коломойський. У Кіпрі йому було надано натуралізацію за інвестиції значного об’єму в острівну країну.