Коломойському повідомлено нову підозру

Служба безпеки України повідомила про викриття масштабної фінансової оборудки, у межах якої відомий бізнесмен підозрюється у незаконному заволодінні коштами банку на суму понад 100 млн грн. Про це спецслужба заявила у п’ятницю, 1 травня.

За інформацією правоохоронців, йдеться про схему 100 млн, реалізовану ще у 2014 році за участі самого бізнесмена та пов’язаних із ним осіб. При цьому офіційно імена фігурантів і назва банку не розголошуються. Водночас за даними агентства «Інтерфакс-Україна», мова може йти про Ігоря Коломойського та «ПриватБанк».

📢 «Фінансова схема полягала у тому, щоб виводити кредитні ресурси, а їхній подальший рух маскувати під законні фінансові операції… Підконтрольні підприємства отримували в банку кредити без належного забезпечення та без реальної господарської мети. Надалі ці активи проходили через низку юридичних і фізичних осіб, що створювало видимість звичайного фінансового обігу», – повідомили в СБУ.

📌 Механізм реалізації схеми

За версією слідства, ключовим елементом оборудки стало так зване “перекредитування”. Кредитні кошти банку спрямовувалися на підприємства, пов’язані з підозрюваним, після чого проходили через розгалужену мережу компаній.

☝️ Частина цих коштів, як встановили слідчі, згодом опинилася на особистих рахунках організаторів під виглядом виконання комерційних договорів.

Зокрема:

у грудні 2014 року на особистий рахунок підозрюваного було перераховано сотні мільйонів гривень

джерелом цих коштів стало підприємство, яке перебувало під його контролем

фінансові операції оформлювалися як легальні, що ускладнювало їх відстеження

📌 Масштаб збитків і коло причетних

Наразі встановлено, що внаслідок реалізації схеми, банківській установі завдано збитків на суму понад 100 млн грн. Остаточний розмір шкоди ще уточнюється.

Слідчі також перевіряють причетність до оборудки:

службових осіб банку;

керівників підконтрольних компаній;

інших фізичних та юридичних осіб, які забезпечували фінансовий транзит і документальний супровід.

Бізнесмену вже повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років.

📌 Нагадаємо:

з 2 вересня 2023 року бізнесмен перебуває під вартою у межах інших кримінальних проваджень;

раніше йому повідомляли про підозру у шахрайстві та легалізації майна, отриманого злочинним шляхом.

окремий блок справ стосується «ПриватБанку», де йдеться про можливе заволодіння понад 9,2 млрд грн.

Також триває розслідування у справі щодо організації замовного вбивства юриста Сергія Карпенка у 2003 році. За версією слідства, мотивом могла бути особиста помста через конфлікт навколо корпоративних рішень.

👉 Раніше стало відомо, що влада Кіпру ухвалила рішення позбавити громадянства вісьмох осіб, серед яких опинився й сумнозвісний скандальний український бізнесмен Ігор Коломойський. У Кіпрі йому було надано натуралізацію за інвестиції значного об’єму в острівну країну.