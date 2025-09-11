15-річний хлопець з Куп’янського району не вижив після місяця боротьби за життя

У лікарні Харкова помер 15-річний хлопець, який отримав тяжкі поранення внаслідок російського обстрілу Куп’янського району 10 серпня. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов у четвер, 11 вересня.

📢 «У лікарні Харкова помер 15-річний хлопець, який 10 серпня постраждав внаслідок російського обстрілу в Куп’янському районі», – написав він у своєму повідомленні.

За інформацією очільника ОВА, під час атаки на село Піщане підліток зазнав надзвичайно важких травм. Його оперативно доправили до медичного закладу, де він перебував у критичному стані. Лікарі під’єднали дитину до апарата штучної вентиляції легень та намагалися стабілізувати його стан.

📢 «Протягом місяця лікарі робили все можливе, щоб урятувати дитині життя. На жаль, травми виявилися надто важкими», – зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, Куп’янськ і прилеглі території протягом останніх місяців зазнають систематичних обстрілів. Через масштабні руйнування у місті та селах громади знищено чи пошкоджено понад 95% будівель. Попри небезпеку, на території громади досі залишаються 1 785 жителів, з яких 780 проживають на правому березі Куп’янська.

Ця трагедія вкотре підкреслює, наскільки високою є ціна, яку платить цивільне населення Харківщини внаслідок російської агресії.

☝️ Також нагадаємо, що ракетна атака на Вінницю вранці 10 вересня пошкодила понад 30 житлових будинків, освітні заклади та промислове підприємство.