Четвер, 11 Вересня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВІЙНА
ВІЙНА

15-річний хлопець з Куп’янського району не вижив після місяця боротьби за життя

Денис Молотов
Денис Молотов
15-річний хлопець з Куп’янського району не вижив після місяця боротьби за життя

У лікарні Харкова помер 15-річний хлопець, який отримав тяжкі поранення внаслідок російського обстрілу Куп’янського району 10 серпня. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов у четвер, 11 вересня.

📢 «У лікарні Харкова помер 15-річний хлопець, який 10 серпня постраждав внаслідок російського обстрілу в Куп’янському районі», – написав він у своєму повідомленні.

За інформацією очільника ОВА, під час атаки на село Піщане підліток зазнав надзвичайно важких травм. Його оперативно доправили до медичного закладу, де він перебував у критичному стані. Лікарі під’єднали дитину до апарата штучної вентиляції легень та намагалися стабілізувати його стан.

📢 «Протягом місяця лікарі робили все можливе, щоб урятувати дитині життя. На жаль, травми виявилися надто важкими», – зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, Куп’янськ і прилеглі території протягом останніх місяців зазнають систематичних обстрілів. Через масштабні руйнування у місті та селах громади знищено чи пошкоджено понад 95% будівель. Попри небезпеку, на території громади досі залишаються 1 785 жителів, з яких 780 проживають на правому березі Куп’янська.

Ця трагедія вкотре підкреслює, наскільки високою є ціна, яку платить цивільне населення Харківщини внаслідок російської агресії.

☝️ Також нагадаємо, що ракетна атака на Вінницю вранці 10 вересня пошкодила понад 30 житлових будинків, освітні заклади та промислове підприємство.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Колишній криміналіст із Хрустального отримав вирок

КРИМІНАЛ

На фронті за добу відбулось 172 боєзіткнення, окупанти активно застосовували ракети і дрони – Генштаб

ВІЙНА

Польща обговорює залучення НАТО до перехоплення російських дронів над Україною

ПОДІЇ

Трамп закликав до страти вбивці українки

ВАЖЛИВО

В ЗСУ відреагували на інформацію про тотальну корупцію в ТЦК

СУСПІЛЬСТВО

Лисичанська громада надала допомогу дітям військових до Дня знань

ЛУГАНЩИНА

Лисичанська громада підтримує родини Захисників: нові виплати при народженні дітей

ЛУГАНЩИНА

У Польщі знайшли уламки 15 російських безпілотників

ПОДІЇ

Діти ВПО із громад Луганщини, окупованих у 2014 році, вирушили на відпочинок

ЛУГАНЩИНА

Харченко запропонував ЮНІСЕФ співпрацю у створенні безпечних просторів для дітей

ЛУГАНЩИНА

Фестиваль «Жива культура» об’єднав громади: участь взяла й Луганщина

ЛУГАНЩИНА

Орбан заявив, що не є антиукраїнським і хоче майбутнього для України

ПОЛІТИКА

Гуманітарний штаб Рубіжного надалі підтримує мешканців Луганщини

ЛУГАНЩИНА

В Україну повернули дітей у межах ініціативи Bring Kids Back UA

ВЛАДА

Зеленський провів переговори з Антоніу Коштою на Закарпатті

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"