Ракетний удар рф по Вінниці: є руйнування та постраждалий

Ракетна атака на Вінницю вранці 10 вересня пошкодила понад 30 житлових будинків, освітні заклади та промислове підприємство. Про це повідомили міський голова Сергій Моргунов та керівництво Вінницької обласної військової адміністрації (ОВА).

📢 «Внаслідок ворожої комбінованої масованої атаки у Вінниці пошкоджено понад 30 житлових будинків — вибиті вікна та пошкоджені дахи. Є влучання й у промислове підприємство. На місці працюють всі екстрені служби. Наразі відомо про одного постраждалого. Поспілкувався з людьми, в яких пошкоджене житло», – зазначив міський голова Сергій Моргунов.

Внаслідок вибухів постраждали й заклади освіти — будівлі училища №11, початкової школи та дитячого садка. Для оцінки масштабів руйнувань створені спеціальні комісії.

📢 «Наша головна мета зараз швидко відпрацювати алгоритм дій та забезпечити подальше відновлення цих об’єктів», – наголосив Моргунов.

Оновлену інформацію надала й перша заступниця начальника Вінницької ОВА Наталія Заболотна.

📢 «Під ударом крилатих ракет та шахедів опинилися об’єкти цивільної промислової інфраструктури. Пожежники працюють над локалізацією пожежі. Задіяно 81 особу особового складу та 24 одиниці техніки. Є 1 постраждалий. Його доставлено в лікарню – стан стабільний. Також в області пошкоджено близько 30 житлових будинків. Вибиті вікна, пошкоджені покрівлі та прибудинкові території», – повідомила вона.

Пошкоджені також автомобілі та внутрішні приміщення деяких будинків. Міський голова разом із представниками ОВА оглянули руйнування та поспілкувалися з мешканцями, які пережили важку ніч.

☝️ На місцях працюють комісії з обстеження та фіксації пошкоджень. Постраждалі отримають допомогу від міжнародних організацій та фондів, що діють на Вінниччині.

За офіційними даними, у повітряному просторі області перебувало 26 безпілотників та 11 крилатих ракет.

👉 Також нагадаємо, що під час нічної масованої атаки проти України сили оборони зафіксували та супроводили 458 засобів повітряного нападу.