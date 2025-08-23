Звернення очільника Луганської ОВА з нагоди Дня Державного Прапора України

З нагоди Дня Державного Прапора України в суботу, 23 січня, очільник Луганської обласної військової адміністрації (ОВА) звернувся до українців:

Синьо-жовті барви – це кольори нашої свободи, нашої боротьби й нашої єдності.

Що означає Державний Прапор для кожного українця – розумієш, коли бачиш, як в нього загортаються наші звільнені військовополонені. Як вони цілують наш стяг, ледве ставши на рідну землю.

Коли в усіх куточках світу у День Незалежності України мільйони українців виходять на вулиці із прапорами в руках.

Для мешканців окупованої Луганщини, де український стяг сьогодні ще не може майоріти над кожним містом і селом, він живе у серцях людей.

Для усього світу наш прапор – це ще й символ війни за існування. Під ним наші воїни мужньо тримають оборону на Сході, Півночі і Півдні. Під ним Україна оплакує своїх загиблих і водночас знаходить сили продовжувати боротьбу.

І щоразу, підіймаючи цей стяг, ми ніби підтверджуємо: ми є, ми будемо, ми переможемо!

Дякуємо нашим воїнам, які сьогодні боронять рідну землю, і нашим людям, котрі попри випробування не втратили віри в Україну, та схиляємо голови перед кожним Героєм, що віддав життя за Україну.

Хай Державний Прапор України завжди нагадує про наш спільний шлях і нашу велику мету – повернути мир і свободу на всю українську землю.

З Днем Державного Прапора України!

Слава Україні!

Начальник Луганської обласної державної адміністрації (ОДА/ОВА) Олексій ХАРЧЕНКО