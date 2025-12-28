Неділя, 28 Грудня, 2025
Зустріч Зеленського з Трампом перенесли

Денис Молотов
Зустріч Зеленського з Трампом перенесли
Фото: Президент США Дональд Трамп з шостим президентом України Володимиром Зеленським.

Зустріч шостого президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом відбудеться раніше, ніж планувалося. Це випливає з оновленого розкладу Білого дому.

Згідно з новим графіком, переговори заплановані на 20:00 за київським часом, що на пару годин раніше від попередньо оголошеного часу. Раніше зустріч мала розпочатися о 22:00 за Києвом, однак її перенесли.

У розкладі Білого дому зазначено, що о 13:00 за місцевим часом президент США візьме участь у двосторонній зустрічі з главою української держави.

Переговори відбудуться у місті Палм-Біч, штат Флорида.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський разом з українською делегацією вже прибув до Сполучених Штатів Америки. Про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця у соцмережі X.

📢 «Добрий вечір, Флоридо!», – написав Кислиця, супроводивши цей текст фотографією літака з прізвищем президента США на фюзеляжі.

Зустріч Зеленського з Трампом перенесли 02
Фото з соцмережі заступника міністра закордонних справ України Сергія Кислиці.

👉 Також нагадаємо, що шостий президент України Володимир Зеленський повідомив, що Сполучені Штати запропонували надати Україні гарантії безпеки строком на 15 років, однак українська сторона вважає такий період недостатнім і прагне більш тривалих зобов’язань.

