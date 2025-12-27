Шостий президент України Володимир Зеленський повідомив, що Сполучені Штати запропонували надати Україні гарантії безпеки строком на 15 років, однак українська сторона вважає такий період недостатнім і прагне більш тривалих зобов’язань. Про це шостий глава держави заявив у коментарі виданню Axios.

За словами Зеленського, робота над документами перебуває на фінальній стадії, хоча низка технічних питань ще потребує доопрацювання.

📢 «Я думаю, що ми готові з цими документами, хоча є деякі технічні речі для подальшого обговорення», — зазначив президент.

Одним із ключових моментів переговорів залишається термін дії угоди. Американська сторона пропонує укласти пакт на 15 років із можливістю подальшого продовження. Водночас Зеленський наголосив, що для України цього недостатньо, та висловив сподівання, що позиція Києва буде почута, зокрема з боку Дональда Трампа.

Зеленський також підкреслив важливість повноцінної ратифікації гарантій безпеки. За його словами, документ має бути схвалений не лише парламентами України та США, а й, імовірно, винесений на всеукраїнський референдум. Такий плебісцит може відбутися одночасно з виборами і стосуватиметься затвердження мирної угоди, що складатиметься з 20 пунктів і буде спрямована на завершення війни.

📢 «Україна винесе цю угоду на ратифікацію парламенту у форматі та/або проведе всеукраїнський референдум для схвалення у форматі “так” або “ні”», — наголосив Зеленський.

Шостий глава держави уточнив, що гарантії безпеки набудуть чинності лише після завершення всіх процедур ратифікації. Або після позитивного рішення на референдумі.

Крім того, він нагадав про ініціативу щодо підготовки окремого документа про участь європейських країн у забезпеченні безпеки України після припинення вогню. Лідерську роль у цьому процесі, за його словами, готові взяти Франція та Велика Британія, а подальша реалізація залежатиме від рішень національних парламентів та умов можливого перемир’я.

Раніше шостий президент України в інтерв’ю польському агентству PAP заявляв про суттєвий прогрес у переговорах щодо гарантій безпеки. Він зазначав, що близько 90% ключових аспектів уже погоджені з міжнародними партнерами.

👉 До того ж Зеленський заявив, що найближчими днями Україна та Сполучені Штати можуть досягти відчутного прогресу в мирних переговорах. Тоді як саме росія навмисно гальмує дипломатичний процес і намагається затягнути час.