Зустріч диктаторів: Лукашенко прибув до Кім Чен Ина

Денис Молотов
Фото з відкритих джерел: зустріч двох диктаторів в Північній Кореї / 26.03.2026

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко здійснив офіційний візит до Північної Кореї, де провів переговори з диктатором КНДР Кім Чен Ином. За підсумками зустрічі сторони підписали договір про дружбу та співробітництво між диктаторськими режимами країн. Про це повідомляє агентство БелТА.

📢 Під час переговорів Лукашенко заявив, що відносини між Мінськом і Пхеньяном переходять на «принципово новий етап». Він наголосив, що економіки двох країн «взаємно доповнюють одна одну».

Також Лукашенко додав, що Білорусь, як і КНДР, «виступає за багатополярний світ, заснований на взаємній повазі до принципів рівності держав, невтручання у внутрішні справи та врахування інтересів один одного».

▶️ Позиція КНДР

📢 Кім Чен Ін заявив що відносини Білорусі та Північної Кореї «мають давні традиції та історію». За його словами, обидві країни дотримуються схожої позиції з «багатьох питань» міжнародного порядку денного.

Північнокорейський лідер висловив «солідарність і повну підтримку» Білорусі, яка, за його словами, «прагне проводити самостійну політику, досягти миру та розвитку».

Кім Чен Ін також заявив, що КНДР виступає проти «неправомірного тиску на Білорусь із боку Заходу».

▶️ Офіційні заходи у Пхеньяні

Це перший офіційний візит Лукашенка до КНДР. Раніше він зустрічався з Кім Чен Ином у вересні 2025 року на території Китаю.

У Пхеньяні білоруського лідера зустріли з державними почестями:

  • пролунали 21-гарматний салют;
  • жителі столиці та школярі махали прапорами обох країн;
  • відбувся парад почесної варти північнокорейської армії.

Лукашенко також відвідав мавзолей Кумсусан, де поховані попередні лідери КНДР — Кім Ір Сен і Кім Чен Ір, повідомляє KCNA.

Візит Лукашенка до КНДР відбувається на тлі потепління відносин між Мінськом і Вашингтоном.

Нагадаємо, 19 березня США заявили про зняття санкцій з кількох білоруських банків та підприємств, які виробляють калійні добрива. Після цього Лукашенко оголосив про підготовку «великої угоди» зі США.

- Реклама-
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

