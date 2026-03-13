Лукашенко повідомив про переговори Мінська і Вашингтона

Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкритих джерел: самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко.

Переговори США та Білорусі охоплюють низку політичних та економічних питань, серед яких санкції, відновлення дипломатичних контактів і звільнення ув’язнених, заявив формальний лідер Білорусі Олександр Лукашенко. Про це повідомляє державне агентство БелТА.

За словами Лукашенка, сторони обговорюють широкий спектр тем у межах двостороннього діалогу.

📢 «Обговорюємо наші двосторонні відносини, починаючи від відновлення нормальної роботи посольства до звільнення так званих політв’язнів. Хоча у нас таких статей (у Кримінальному кодексі Білорусії – ред.) немає. І економічні питання, і санкції – все в комплексі. Там питань десять. Ведемо з ними переговори з усіх питань», – заявив Лукашенко.

Він також зазначив, що під час переговорів росію та Китай «виведено за дужки», тобто вони не беруть участі в цих консультаціях.

Окремо Лукашенко прокоментував позицію Мінська щодо конфлікту навколо Ірану, наголосивши, що Білорусь намагається не втягуватися у протистояння.

📢 «Ми не вплутуємося в цю війну. Я не хочу нав’язати своїй країні якісь проблеми. Там американці з євреями вже стільки собі проблем створили. Ми займаємо акуратну виважену позицію», – сказав він.

При цьому білоруський лідер зазначив, що Білорусь підтримує «добрі стосунки» з Іраном.

Лукашенко також висловив думку, що США та Ізраїль не досягли поставлених цілей під час дій проти Ірану.

☝️ Раніше повідомлялося, що Лукашенко подякував Богові за відсутність ринкової економіки в Білорусі, заявивши, що саме така економічна модель його розчарувала. Таку заяву він зробив під час звіту уряду за підсумками минулого року.

Крім того, Міжнародний кримінальний суд у Гаазі розпочав розслідування щодо можливих злочинів режиму Лукашенка. Йдеться про ймовірні злочини проти людяності, зокрема депортацію політичних опонентів.

👉 Нагадаємо, що самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що російський ракетний комплекс «орешнік» уже доставлений на територію країни та заступає на бойове чергування.

