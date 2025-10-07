ЗСУ звільнили село Січневе на Дніпропетровщині: знищено 50 окупантів

Українські захисники продовжують просування на східному напрямку. ЗСУ звільнили від російських загарбників Січневе, що у Великомихайлівській громаді Покровського району Дніпропетровської області. Про це у вівторок, 7 жовтня, повідомила 141 окрема механізована бригада (ОМБр).

📢 «На цих кадрах – не кіно, а реальна бойова робота. Це – успішні штурмові дії в селі Січневе, проведені бійцями 141-ї окремої механізованої бригади», – йдеться у повідомленні.

Під час операції бійці штурмового підрозділу «Шквал» знищили 50 російських окупантів, а вісьмох загарбників взяли в полон.

☝️ «Ця операція – доказ того, що ми не стоїмо на місці. Ми не лише тримаємо оборону, а й впевнено йдемо вперед, звільняючи свої території та безжально нищачи кожного клопа, який заповз на нашу землю», – наголосили у бригаді.

Увага, відео містить нецензурну лексику!

Аналітики проєкту DeepState підтвердили успіх українських військових і повідомили, що ЗСУ провели зачистку Січневого, а також населених пунктів Соснівка, Хороше та Новоселівка у Дніпропетровській області.

Наразі на звільнених територіях тривають стабілізаційні заходи. Українські військові перевіряють залишені позиції противника, знешкоджують міни й проводять необхідні дії для безпеки цивільних.

Село Січневе стало черговою точкою, де українська армія продемонструвала здатність не лише утримувати лінію фронту, а й переходити в наступ, відновлюючи контроль над раніше захопленими ворогом територіями.

👉 Також нагадаємо, що загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 172 бойових зіткнення. Окупанти залучили 3382 дрони-камікадзе та здійснили 2971 обстріл