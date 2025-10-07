Вівторок, 7 Жовтня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

ЗСУ звільнили село Січневе на Дніпропетровщині: знищено 50 окупантів

Денис Молотов
Денис Молотов
ЗСУ звільнили село Січневе на Дніпропетровщині: знищено 50 окупантів

Українські захисники продовжують просування на східному напрямку. ЗСУ звільнили від російських загарбників Січневе, що у Великомихайлівській громаді Покровського району Дніпропетровської області. Про це у вівторок, 7 жовтня, повідомила 141 окрема механізована бригада (ОМБр).

📢 «На цих кадрах – не кіно, а реальна бойова робота. Це – успішні штурмові дії в селі Січневе, проведені бійцями 141-ї окремої механізованої бригади», – йдеться у повідомленні.

Під час операції бійці штурмового підрозділу «Шквал» знищили 50 російських окупантів, а вісьмох загарбників взяли в полон.

☝️ «Ця операція – доказ того, що ми не стоїмо на місці. Ми не лише тримаємо оборону, а й впевнено йдемо вперед, звільняючи свої території та безжально нищачи кожного клопа, який заповз на нашу землю», – наголосили у бригаді.

Увага, відео містить нецензурну лексику!

Аналітики проєкту DeepState підтвердили успіх українських військових і повідомили, що ЗСУ провели зачистку Січневого, а також населених пунктів Соснівка, Хороше та Новоселівка у Дніпропетровській області.

Наразі на звільнених територіях тривають стабілізаційні заходи. Українські військові перевіряють залишені позиції противника, знешкоджують міни й проводять необхідні дії для безпеки цивільних.

Село Січневе стало черговою точкою, де українська армія продемонструвала здатність не лише утримувати лінію фронту, а й переходити в наступ, відновлюючи контроль над раніше захопленими ворогом територіями.

👉 Також нагадаємо, що загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 172 бойових зіткнення. Окупанти залучили 3382 дрони-камікадзе та здійснили 2971 обстріл

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

“Відповідальність за злочин агресії має сягати найвищих керівників рф”: Кравченко у Лондоні та Гаазі обговорив роботу Спецтрибуналу

ПОДІЇ

Китай надає росії дані для ударів по Україні – розвідка

ВАЖЛИВО

У Харківській області знеструмлено місто після атаки рф

ВІЙНА

У Німеччині створять підрозділ протидії дронам — Добріндт

ПОЛІТИКА

На росії у Ярославлі палає один із найбільших НПЗ

ВАЖЛИВО

Німецька розвідка має докази планів нападу росії на НАТО

ПОЛІТИКА

“Мадяр” оголосив про масштабне переформатування та збільшення Сил Безпілотних Систем ЗСУ

ПОДІЇ

Попаснянська громада виділила кошти на підтримку військових та їхніх родин

ЛУГАНЩИНА

G7 посилює санкції проти росії та покупців її нафти

ВАЖЛИВО

Генштаб про ситуацію на фронті: відбулося 137 бойових зіткнень, ворог застосував 1552 дрони-камікадзе

ВІЙНА

Іспанські вчені зробили крок до створення вакцини проти хвороби Альцгеймера

СУСПІЛЬСТВО

Вчителів з Луганщини нагородили відзнаками Міністерства освіти України

ЛУГАНЩИНА

Китай зупинив постачання високоточного обладнання на росію

ПОДІЇ

Луганський військовий ліцей у Березані провів урочисту присягу нових учнів

ЛУГАНЩИНА

Зеленський обговорював з Трампом далекобійні системи

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"