П’ятниця, 17 Жовтня, 2025
Зросла кількість шлюбів між громадянами Польщі та України

Денис Молотов
Денис Молотов
Зросла кількість шлюбів між громадянами Польщі та України

Торік у Польщі було зареєстровано 5359 шлюбів за участю громадян України, з яких 2556 припали на шлюби між українками та поляками. Про це інформує Польське радіо з посиланням на статистику Головного управління статистики (GUS).

Зросла кількість шлюбів між громадянами Польщі та України Для порівняння, у 2024 році таких шлюбів зафіксували 2213, а у 2015 році — лише 715. Таким чином, кількість шлюбів між громадянами України та Польщі зросла більш ніж у сім разів за останнє десятиліття.

📊 Найчастіше такі союзи укладають саме поляки з українками — торік таких випадків було 2021. Натомість шлюбів польок з українцями зареєстровано лише 535.

📢 «Дослідники відзначають, що така тенденція є природною: коли перебування за кордоном стає тривалішим, люди прагнуть нормалізувати життя і легалізувати свої стосунки», — цитує видання аналітиків.

☝️ Нагадаємо, що 12 вересня Сейм Польщі ухвалив нове законодавство, спрямоване на врегулювання допомоги українцям, які залишили свою країну через російську агресію. Закон передбачає продовження соціальних гарантій, доступу до освіти та підтримки інтеграції на ринку праці.

📌 У ніч проти 28 вересня під час масованої атаки російських військ на Київ постраждала будівля дипломатичної установи Польщі.

