Неділя, 28 Вересня, 2025
У Києві уламок російської ракети влучив у будівлю посольства Польщі

Денис Молотов
Денис Молотов
У Києві уламок російської ракети влучив у будівлю посольства Польщі

У ніч проти 28 вересня під час масованої атаки російських військ на Київ постраждала будівля дипломатичної установи. Як повідомив речник польського МЗС Павел Вронський у коментарі виданню RMF FM, уламок ракети або малокаліберний снаряд пошкодив консульський відділ посольства Польщі в Україні.

📢 «Ракета опинилася в кухонній кімнаті. Ніхто не постраждав», – зазначив Вронський.

За його словами, елемент боєприпасу пробив дах і стелю, після чого впав усередині приміщення. Водночас він наголосив, що вже проведено попередню оцінку завданих збитків, і вони виявилися незначними. Інцидент не вплине на подальшу роботу дипломатичної місії.

☝️ Нагадаємо, у ніч проти 28 вересня Київ зазнав чергового комбінованого ракетного удару. Внаслідок атаки пошкодження зафіксовано у шести районах столиці. Загинули четверо людей, серед них – 12-річна дівчинка.

Масовані удари росії по Києву та інших містах України вже викликали жорстку реакцію міжнародної спільноти. Представники Європейського Союзу, а також міністри закордонних справ низки європейських держав рішуче засудили обстріли. Вони закликали до подальшого посилення санкцій проти москви, наголошуючи на неприйнятності нападів на мирні міста та цивільну інфраструктуру.

