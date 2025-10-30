Двоє «депутатів лнр» отримали підозру за співпрацю з окупантами

Служба безпеки України викрила двох колаборантів, які діяли під виглядом так званих «депутатів народної ради лнр» та представляли інтереси росії на окупованій частині Луганщини. Обидва були «обрані» до складу псевдооргану влади за підсумками фейкових виборів 2023 року, організованих окупантами. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

За матеріалами слідства, один із фігурантів ще у 2014–2015 роках воював проти сил АТО, беручи участь у боях у складі незаконних збройних формувань на території Луганської та Донецької областей. Після цього він долучився до колабораційної діяльності, отримавши місце у «народній раді лнр» від російської партії «справедлива росія – патріоти – за правду». Там він обіймає посаду «заступника голови фракції».

Інший підозрюваний до початку повномасштабного вторгнення працював підприємцем у Луганську та входив до складу однієї з районних рад міста. Після окупації він приєднався до фракції «ліберально-демократична партія росії» (лдпр) у псевдоутворенні «народна рада лнр» та став членом «координаційної ради регіонального відділення лдпр».

☝️ Обидва активно просували на окупованій території прокремлівські політичні проєкти, спрямовані на знищення української державності. Вони брали участь у пропагандистських заходах, підтримували дії путіна та виправдовували агресію російських військ, водночас нав’язуючи місцевим жителям російську ідеологію.

На підставі зібраних доказів обом фігурантам заочно повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України — колабораційна діяльність.

🔹 Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі з можливою конфіскацією майна.

🔹 Досудове розслідування проводить ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.

У СБУ наголосили, що робота з документування колаборантів та учасників окупаційних адміністрацій триває, аби кожен, хто сприяв ворогу, поніс відповідальність перед українським Законом.

👉 Нагадаємо, що СБУ зібрали докази щодо осіб, які після початку повномасштабного вторгнення рф добровільно погодилися на співпрацю з окупантами. Злочинці нині обіймають керівні «посади» в окупаційних адміністраціях.