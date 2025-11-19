Середа, 19 Листопада, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

ЗМІ: “таємний мирний план” США передбачає «поступки» росіянам

Денис Молотов
Денис Молотов
ЗМІ: таємний «мирний» план США передбачає «поступки» росіянам

США у межах мирного плану нібито пропонують Україні погодитися на низку поступок, включно з передачею частини територій, відмовою від окремих видів озброєння та скороченням чисельності Збройних сил. Про це інформує агентство Reuters, яке посилається на два знайомі з перебігом обговорень джерела.

За інформацією видання, у проєкті, який у Вашингтоні розглядають як нову концепцію врегулювання, йдеться про те, щоб Київ «відмовився від частини території та частини озброєння».

Джерела також стверджують, що окремий блок пропозицій включає можливе скорочення чисельності ЗСУ. Цей пункт, як наголошують співрозмовники, начебто є одним із ключових у запропонованій структурі мирного плану США.

📢 За їхніми словами, Вашингтон прагне, щоб «Київ погодився з основними пунктами» цієї концепції. Також, щоб визнав їх за основу можливого подальшого діалогу.

☝️ На тлі цих повідомлень портал Axios раніше писав, що команда Дональда Трампа працює над власним варіантом угоди, спрямованої на припинення війни. За даними ЗМІ, йдеться про документ, який містить 28 пунктів. Його, нібито, розробляють у закритому режимі. Зокрема — після консультацій із москвою.

Також джерела медіа стверджують, що Україна отримала попередні «сигнали» щодо мирних ініціатив США. Водночас як зазначається, Київ не залучений до формування цього варіанту і не бере участі в обговореннях. Хоча, вже цього тижня мирний план США може бути представлений американською військовою делегацією під час візиту до столиці.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

У Києві відбулася нарада НАБУ та ФБР щодо справи Міндіча

ВАЖЛИВО

лавров дивно заявив про готовність до зустрічі путіна і Трампа

ПОЛІТИКА

ЄС перерахував Україні 5,9 млрд євро: рф платить за свої злочини

ВАЖЛИВО

Адміністрація Трампа таємно з рф розробляють новий план завершення війни в Україні – Axios

ПОДІЇ

Фейк: Українська влада відправляє на фронт 17-річних юнаків для оборони Покровська – західні ЗМІ

СТОПФЕЙК

У Cloudflare підтвердили глобальний збій: компанія працює над усуненням

ВАЖЛИВО

Зеленський запровадив санкції проти бізнесменів Міндіча та Цукермана

ВАЖЛИВО

У НБУ відреагували на “нову банкноту 5000 гривень”

ПОДІЇ

50 українців депортували зі США та повернули до України

ВАЖЛИВО

Кількість боїв на фронті за добу зросла майже на чверть: Генштаб оновив карту

ВІЙНА

Фейк: У школах Кривого Рогу карають дітей, чиї батьки-військові самовільно залишили місце служби

СТОПФЕЙК

США підготували двопартійний санкційний пакет проти рф

ВАЖЛИВО

ЗАЕС знову втратила ключову лінію живлення

ВАЖЛИВО

На фронті відбулося 140 бойових зіткнень, найбільше на Покровському напрямку – Генштаб

ВІЙНА

Єврокомісія відреагувала на корупційну справу «Мідас»

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ