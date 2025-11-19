ЗМІ: “таємний мирний план” США передбачає «поступки» росіянам

США у межах мирного плану нібито пропонують Україні погодитися на низку поступок, включно з передачею частини територій, відмовою від окремих видів озброєння та скороченням чисельності Збройних сил. Про це інформує агентство Reuters, яке посилається на два знайомі з перебігом обговорень джерела.

За інформацією видання, у проєкті, який у Вашингтоні розглядають як нову концепцію врегулювання, йдеться про те, щоб Київ «відмовився від частини території та частини озброєння».

Джерела також стверджують, що окремий блок пропозицій включає можливе скорочення чисельності ЗСУ. Цей пункт, як наголошують співрозмовники, начебто є одним із ключових у запропонованій структурі мирного плану США.

📢 За їхніми словами, Вашингтон прагне, щоб «Київ погодився з основними пунктами» цієї концепції. Також, щоб визнав їх за основу можливого подальшого діалогу.

☝️ На тлі цих повідомлень портал Axios раніше писав, що команда Дональда Трампа працює над власним варіантом угоди, спрямованої на припинення війни. За даними ЗМІ, йдеться про документ, який містить 28 пунктів. Його, нібито, розробляють у закритому режимі. Зокрема — після консультацій із москвою.

Також джерела медіа стверджують, що Україна отримала попередні «сигнали» щодо мирних ініціатив США. Водночас як зазначається, Київ не залучений до формування цього варіанту і не бере участі в обговореннях. Хоча, вже цього тижня мирний план США може бути представлений американською військовою делегацією під час візиту до столиці.