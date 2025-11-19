Reuters: США і росія обговорюють план припинення війни без участі України

США та росія ведуть таємні консультації щодо можливого плану припинення війни, і Україну до цих переговорів не залучали. Про це інформує агенція Reuters, яка посилається на високопоставленого українського чиновника.

За словами джерела інформаційної агенції, Київ отримав певні «сигнали» про пропозиції США щодо припинення повномасштабної війни. Також, начебто, їх Вашингтон уже обговорював із представниками російської влади. Йшлося саме про низку ідей, спрямованих на пошук шляхів завершення повномасштабного російського вторгнення.

Раніше видання Axios оприлюднило інформацію про те, що у США у консультаціях з москвою нібито ведуть роботу над таємним документом, який включає можливий порядок дій для досягнення припинення бойових дій в Україні. За даними журналістів, робочий варіант містить декілька політичних та безпекових пропозицій, але жодних підтверджень з боку офіційних осіб не надходило.

На тлі цих повідомлень шостий президент України Володимир Зеленський вирушив на переговори до Туреччини. Зустріч відбулась сьогодні, і очікувалось, що центральною темою стане пошук шляхів досягнення справедливого миру. Напередодні глава держави наголосив, що Україна планує «активізувати переговорний трек» та обговорити із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом можливі механізми, які здатні наблизити розв’язання війни.

У медіа з’являлися припущення, що спеціальний посланник США Стів Віткофф також може прибути до Туреччини для консультацій. Однак американські посадовці поки не підтвердили жодних деталей про такий візит. Джерело у турецькому міністерстві закордонних справ зазначило, що турецькі представники планують зустріч саме із Зеленським. За його словами, Віткофф, найімовірніше, не братиме участі у переговорах в Анкарі, принаймні на цьому етапі.

Окремий блок контактів заплановано на 20 листопада👇

У цей день Зеленський зустрінеться в Києві з американською військовою делегацією. Посольство США в Україні повідомило, що групу очолює міністр армії США Ден Дрісколл, який прибув із «місією зі збору фактів». Така місія, за повідомленнями дипломатичної установи, передбачає аналіз потреб України та оцінку подальших форматів співпраці.

Ще одне джерело додало, що до делегації увійшов начальник штабу армії США генерал Ренді Джордж. Він також проведе зустріч із Зеленським 20 листопада разом із Дрісколлом. Очікується, що дискусія торкнеться оборонних питань, підтримки українських сил та подальших кроків у сфері безпеки.

Напередодні стало відомо, що адміністрація президента США Дональда Трампа, яка готується до зміни курсу зовнішньої політики, веде з москвою таємні консультації щодо нового 28-пунктного плану припинення війни в Україні. Документ, за даними джерел, обговорюють конфіденційно, і публічних деталей немає.

👉 Також нагадаємо, що міністр закордонних справ росії сергій лавров заявив про можливість зустрічі путіна і Трампа у столиці Угорщини.