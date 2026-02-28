ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ЗМІ Ізраїлю заявили про ймовірну загибель Алі Хаменеї та генерала КВІР

Денис Молотов
ЗМІ Ізраїлю заявили про ймовірну загибель Алі Хаменеї та генерала КВІР
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Ізраїльські медіа повідомили про можливу загибель Хаменеї та командувача Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Ірану Мохаммада Пакпура внаслідок ранкових ударів по Ірану 28 лютого. Про це пишуть видання The Times of Israel та ізраїльський телеканал Channel 12 із посиланням на співрозмовників в Ізраїлі.

За інформацією ЗМІ, щодо загибелі верховного лідера Ірану Алі Хаменеї існують «зростаючі ознаки». Раніше повідомлялося, що він «щонайменше був поранений». При цьому оцінка базується на даних анонімних джерел, а не на супутникових знімках.

Журналісти зазначають, що Хаменеї має найближчим часом виступити зі зверненням. У телесюжеті припускають, що можливе відео могло бути записане заздалегідь.

Водночас телеканал повідомляє, що удари завдали «дуже значної шкоди» керівництву іранського режиму та його військовим командирам.

☝️ За попередніми оцінками ізраїльських посадовців, серед імовірних втрат також можуть бути міністр оборони Ірану та керівник розвідки.

Офіційного підтвердження цієї інформації з боку Ірану або Армії оборони Ізраїлю наразі немає.

Нагадаємо, 28 лютого Ізраїль та США завдали ударів по Ірану. Ізраїльська сторона назвала операцію «Ревучий лев», тоді як у США її охрестили «Епічна лють».

Пізніше президент США Дональд Трамп підтвердив початок військових дій проти Ірану. За його словами, Тегеран ніколи не отримає ядерної зброї, а його ракетна промисловість і військово-морський флот будуть знищені.

