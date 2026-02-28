Трамп оголосив про масштабну військову операцію США проти Ірану

США розпочали бойові операції в Ірані. Про це оголосив американський президент Дональд Трамп у відеозверненні в соцмережі Truth Social у суботу, 28 лютого.

За словами глави Білого дому, мета військових США — «захистити американський народ, усунувши безпосередню загрозу з боку іранського режиму, жорстокої групи дуже жорстких, жахливих людей», яка перебуває при владі вже 47 років.

📢 «Його (режиму – ред.) загрозливі дії безпосередньо становлять небезпеку для Сполучених Штатів, наших військ, наших баз за кордоном і наших союзників у всьому світі», — сказав Трамп.

Американський лідер також заявив, що Іран ніколи не отримає ядерну зброю.

📢 «Ми збираємося знищити іранські ракети та зрівняти із землею їхню ракетну промисловість. Вона буде повністю знищена. Ми збираємося знищити їхній військово-морський флот», — додав він.

Крім того, Трамп звернувся безпосередньо до громадян Ірану із закликом взяти владу у свої руки після завершення операції.

📢 «Це буде, ймовірно, ваш єдиний шанс на багато поколінь. Протягом багатьох років ви просили Америку про допомогу, але ви її ніколи не отримували», — заявив президент США.

Раніше в суботу з’явилася інформація, що Ізраїль завдав превентивного удару по Іран. За даними медіа, США разом з Ізраїлем здійснюють атаки по іранській території.

Перед цим у Женеві переговори між США та Іраном завершилися безрезультатно. Напередодні Трамп також заявляв, що наближається важливе рішення щодо відносин із Тегераном.