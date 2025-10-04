Субота, 4 Жовтня, 2025
Жителі Луганщини подали майже 700 нових повідомлень про зруйновану нерухомість у вересні

За інформацією Луганської обласної військової адміністрації (ОВА), мешканці регіону у вересні 2025 року оформили 674 повідомлення про зруйновану або пошкоджену внаслідок бойових дій нерухомість. Таким чином, загальна кількість поданих заяв з початку війни вже сягнула 53 314.

З цього числа 36 289 повідомлень стосуються повністю зруйнованого житла, ще 17 025 – зафіксованих пошкоджень різного ступеня.

Найбільший обсяг звернень пов’язаний із квартирами – мешканці подали 36 489 повідомлень саме про багатоквартирні будинки, які зазнали ударів чи були повністю знищені. Ще 15 254 випадки стосуються приватних будинків, що постраждали від російської агресії.

☝️ Військові адміністрації територіальних громад активно працюють над обробкою цих даних. Станом на зараз опрацьовано 49 112 повідомлень, що становить 92,1 % від усієї кількості поданих звернень. Лише у вересні вдалося розглянути 365 заяв.

Значна частина отриманих повідомлень уже прив’язана до Державного реєстру пошкодженого та знищеного майна. Йдеться про 36 351 випадок. Проте 12 761 повідомлення не підлягає подальшій обробці через різні причини.

Наразі до реєстру пошкодженого майна внесено 39 842 об’єкти, серед яких:
  • 12 719 будівель;
  • 27 024 приміщення;
  • 99 споруд.

Географічний розподіл свідчить, що найбільша частка постраждалої нерухомості припадає на Сіверськодонецьку громаду – 40 %. На Попаснянську та Лисичанську громади доводиться по 15 % відповідно, ще 14 % – у Рубіжанській та 7 % – у Гірській.

Щомісяця мешканці Луганщини продовжують фіксувати нові факти руйнувань своїх домівок, і обсяг звернень, які вже внесено до реєстру пошкодженого майна, підтверджує масштаби збитків, завданих регіону російськими загарбниками.

👉 Також нагадаємо, що жителі Луганщини продовжували й у серпні подавати повідомлення про пошкоджене та знищене внаслідок російської агресії нерухоме майно.

