Луганщина: понад 500 нових повідомлень про пошкоджене житло

Жителі Луганщини продовжують подавати повідомлення про пошкоджене та знищене внаслідок російської агресії нерухоме майно. Станом на 1 вересня, мешканці регіону зареєстрували 52 640 таких інформаційних повідомлень, з яких за останній місяць надійшло 525 нових. Про це повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) в середу, 3 вересня.

📢 «Ще понад 500 повідомлень про зруйновану росіянами нерухомість подано жителями Луганщини», – повідомляє Луганська ОВА.

Військовими адміністраціями територіальних громад опрацьовано 48 747 повідомлень, з яких 295 надійшли протягом серпня.

Значна частина – 36 039 – прив’язані до об’єктів Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів та диверсій. Водночас 12 708 повідомлень не підлягають опрацюванню.

📈 Усього до Реєстру пошкодженого та знищеного майна внесено 39 644 об’єкти нерухомості. Серед них – 12 657 будівель, 26 889 приміщень та 98 споруд різного призначення.

📊 Найбільше постраждалих об’єктів нерухомості внесеної до РПЗМ розташовано у Сіверськодонецькій громаді – близько 40 % від загальної кількості. По 15 % припадає на Лисичанську та Попаснянську громади, 14 % – на Рубіжанську, 7 % – на Гірську та 3 % – на Кремінську громади.

Завдяки систематичному збору та обробці інформації місцева влада планує більш ефективно координувати відновлювальні роботи та відстоювати права постраждалих мешканців, а також залучати міжнародну допомогу для відновлення житла та інфраструктури.

☝️ Також нагадаємо, що станом на початок серпня мешканці Луганської області надіслали 52 115 інформаційних повідомлень про втрату або пошкодження своєї нерухомості внаслідок збройної агресії рф.